Lite tra condomini a Catania finisce nel sangue: morto 46enne, in fuga l’assassino Omicidio oggi in via Carrubella a Catania nel rione San Giovanni Galermo: un uomo di 46 anni, Samuel Giuseppe Nizzari, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco forse al culmine di una lite tra condomini. In fuga il killer.

A cura di Ida Artiaco

Paura oggi in via Carrubella a Catania nel rione San Giovanni Galermo, una strada al confine con il comune di Gravina, dove un uomo di 46 anni, Samuel Giuseppe Nizzari, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l'omicidio si sarebbe consumato intorno alle 15 al culmine di una lite tra condomini. In fuga l'aggressore, che secondo alcune testimonianze sarebbe un ottantenne: sulle sue tracce ci sono gli agenti della Squadra Mobile di Catania.

Secondo alcune indiscrezioni, si tratterrebbe del proprietario di un deposito nello stesso stabile dove viveva la vittima, rappresentante di generi alimentari, sposato e padre di due figli, con la quale pare avesse frequenti litigi per questioni di vicinato. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della polizia di Stato, avvertiti da un passante.

Sul posto anche un ‘ambulanza del 118 che avrebbe prestato le cure del caso alla vittima, la quale però sarebbe morta sul colpo. La zona in cui è avvenuto l'omicidio è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia ed è setacciata palmo a palmo dalla polizia per permettere anche agli investigatori di fare tutti i rilievi del caso e risalire all'arma del delitto.

In aggiornamento.