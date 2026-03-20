Lite al pronto soccorso di Livorno, uomo sfila la pistola a un vigilante e spara al “rivale”: l’arma era scarica

Un uomo di 48 anni ha rubato la pistola a una guardia giurata e ha tentato di sparare a un altro paziente in attesa al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. L’arma fortunatamente era scarica.

Tragedia sfiorata due notti fa al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno dove un uomo di 48 anni al culmine di una lite con un altro paziente presente al triage ha sottratto la pistola ad una guardia giurata ed ha premuto il grilletto verso il rivale. Solo una fortunata coincidenza ha evitato il peggio: l’arma infatti era scarica e così non è partito il colpo.

Stando a quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata quando uno dei due, probabilmente esasperato per i tempi di attesa, ha cominciato ad inveire contro il personale sanitario lanciando insulti che un 48enne presente in sala di attesa non ha tollerato: tra i due è scoppiata una discussione che si è fatta sempre più accesa, tanto che dalle parole si è passati ai fatti. A quel punto sono intervenuti sia i sanitari che le guardie giurate presenti sul posto, ma mentre stavano tentando di dividere i due contendenti il 48enne è riuscito a sfilare la pistola dalla fondina del vigilante.

A quel punto l'uomo si è voltato verso il rivale e, puntandogliela contro, senza esitare ha premuto il grilletto. L’arma per fortuna era scarica e così il proiettile non è partito. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso della pistola. Nel frattempo, sul posto sono intervenute le volanti che hanno arrestato l'uomo. Il 48enne è stato poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina e ora si trova in carcere.