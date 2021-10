Lipari, auto si schianta contro albero di pino: Desirèe muore a 29 anni, altri 4 passeggeri feriti Un’auto all’alba di ieri è andata a sbattere contro un albero di pino, a Lipari. Desirèe Villani ha perso la vita a 29 anni. il conducente di 27 è ricoverato in rianimazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo e ha riportato fratture multiple alla testa. Altri tre ragazzi che viaggiavano sulla Renault nera sono rimasti feriti, ma fuori pericolo. I carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Lipari. A perdere la vita è stata Desirèe Villani di 29 anni. L’auto su cui viaggiava è andata a sbattere contro un albero di pino. Degli altri quattro che viaggiavano con lei, il conducente ha riportato ferite multiple e versa in gravissime condizioni di salute, il resto dei passeggeri è rimasto ferito ma è fuori pericolo.

Alle luci dell’alba di ieri, 24 ottobre, i cinque amici viaggiavano su una Renault Clio nera e sono andati rovinosamente a sbattere contro un pino secolare. È successo a Lipari, nel rettilineo di Castellaro, in prossimità del bivio Caolino. Desirèe era seduta sul sedile posteriore e nell’impatto ha perso la vita. Aveva solo 29 anni. Sono intervenuti sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. L’intervento di questi ultimi ha permesso di estrarre i ragazzi, rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto. Il conducente, un giovane di 27 anni, ha riportato gravissime fratture alla testa ed è stato intubato dopo il trasporto in elisoccorso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. Un terzo ragazzo, di 26 anni ha riportato diverse ferite e ora è ricoverato all’ospedale “Papardo” di Messina. Gli altri due sono stati poco più fortunati: una ragazza originaria di Lipari e un giovane residente in Romania, hanno riportato ferite più lievi e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Lipari. Anche i soccorsi in elicottero non sono stati facili e hanno richiesto diverso tempo a causa delle condizioni meteo avverse e del forte vento che ieri soffiava sull’arcipelago.

Sono al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Le forze dell’ordine cercheranno di fare luce sul perché il conducente dell’auto, intorno alle 5.30 abbia perso il controllo del mezzo e, uscendo fuori strada, abbia centrato un pino. L’automobile è stata sottoposta a sequestro e l’autorità giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo.