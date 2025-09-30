Attualità
video suggerito
video suggerito

L’incendio, le minacce social e la vendetta: imprenditore fermato per la morte di Claudio Manca in Sardegna

Svolta nell’inchiesta sulla morte di Claudio Manca, 49enne trovato senza vita il 26 settembre a Terralba. Fermato l’imprenditore Battista Manis, 52 anni, sospettato di omicidio volontario. L’ipotesi: Manca sarebbe stato investito intenzionalmente in bici dopo minacce social legate all’incendio della villa di Manis.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
15 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Una svolta importante nell'inchiesta sulla morte di Claudio Manca, il 49enne di Terralba trovato senza vita venerdì 26 settembre in una cunetta della circonvallazione verso San Nicolò d'Arcidano. Martedì 30 settembre i carabinieri hanno fermato Battista Manis, imprenditore 52enne del paese, proprietario di diverse tabaccherie a Terralba e in altri centri dell'Oristanese.

L'uomo, che ha nominato come difensore l'avvocato milanese Ivano Chiesa – noto per aver assistito anche Fabrizio Corona – è sospettato dell'omicidio di Manca. L'ipotesi investigativa sta cambiando progressivamente: si passa dall'omicidio stradale e omissione di soccorso contestati inizialmente dal sostituto procuratore Marco De Crescenzo a una possibile accusa di omicidio volontario.

La svolta investigativa è legata a una vicenda precedente: l'incendio della villa di Manis, avvenuto il 21 settembre scorso. Nei giorni successivi al rogo, l'imprenditore aveva diffuso sui social alcuni video in cui denunciava l'accaduto, accusando qualcuno di essere stato pagato per appiccare il fuoco. Nei filmati Manis avrebbe indicato il presunto responsabile con un soprannome riconducibile a Claudio Manca. Proprio questi video potrebbero aver motivato il fermo del 52enne. Secondo gli investigatori, nei giorni precedenti alla morte il 49enne aveva ricevuto minacce sui social proprio per un suo presunto coinvolgimento nell'incendio dell'abitazione dell'imprenditore.

Leggi anche
Caso Liliana Resinovich, scontro tra l'amico Sterpin e il marito: "Visintin? non voleva lasciarlo senza niente"

Claudio Manca è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta la circonvallazione di Terralba, nel tardo pomeriggio o nella serata di giovedì 26 settembre. Il corpo è stato ritrovato soltanto l'indomani mattina, abbandonato insieme alla bicicletta in un canale.

Attualità
15 CONDIVISIONI
Immagine
guerra
gaza
Piano di Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Gaza, la diretta. Trump: "Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace". La Fregata Alpino accoglierà chi abbandonerà la Flotilla
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla
Roberta Covelli
Cosa pensa il governo Meloni del piano di pace degli Stati Uniti per Gaza
Cosa c’è nel piano USA - Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
"Rompere l'assedio per aprire canale umanitario, non forzeremo il blocco": la strategia del Pd sulla Flotilla
Una valutazione onesta sul perché la Global Sumud Flotilla ha deciso di ripartire Saverio Tommasi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views