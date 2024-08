video suggerito

Lecce, schianto fatale in scooter: morti due amici di 40 e 31 anni. Avevano appena finito di lavorare Il tragico incidente è avvenuto nel cuore della notte alle porte di Leverano. Le due vittime, Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno, stando alla ricostruzione, erano di rientro dopo aver lavorato nelle bancarelle per la vendita di dolciumi dell'evento 'Birra e Sound'.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella notte tra l'1 e il 2 agosto sulle strade del Salento. Due uomini, rispettivamente di 40 e 31 anni, Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno, hanno tragicamente perso la vita in sella ad uno scooter alle porte di Leverano, in provincia di Lecce, alla rotatoria che conduce a Porto Cesareo.

Entrambi originari di San Pietro in Lama, secondo la ricostruzione dei media locali, avevano appena terminato il turno di lavoro presso un camioncino di dolciumi all’evento Birra e Sound, festival internazionale della birra e dell’arte birraia che si sta tenendo in questi giorni nel comune salentino.

Pare che si stessero dirigendo a comprare delle sigarette, quando è avvenuto l'incidente intorno alle 3.00 all’altezza della rotatoria tra la circonvallazione e l’entrata di Leverano. Lo scooter T-Max sul quale viaggiavano sarebbe uscito fuori strada, terminando la propria corsa sull’aiuola nell'intersezione stradale. I due sono stati sbalzati dalla sella. A niente sono valsi i soccorsi prestati prima dagli automobilisti di passaggio, poi dal 118 e dalle forze dell’ordine: sarebbero morti sul colpo.

Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per mettere in sicurezza il tratto stradale. I militari dell'Arma dovranno ora stabilire se le due vittime indossassero o meno il casco, oltre a stabilire nei dettagli la dinamica dell'incidente.

Le salme delle due vittime sono poi state trasferite presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione dell’autorità giudiziaria.