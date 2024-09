video suggerito

Lecce, bambino di 9 anni entra in ospedale per una crisi respiratoria e ne esce con le gambe rotte Il bimbo, affetto tra l'altro da una rara malattia genetica, era a entrato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con una crisi respiratoria; ne è uscito con entrambe le ginocchia fratturate.

A cura di Davide Falcioni

I genitori di un bambino di nove anni affetto da una rara malattia genetica hanno denunciato l'ospedale Vito Fazzi di Lecce: il figlio infatti, entrato nel Dipartimento Emergenza e Accettazione del nosocomio salentino con una crisi respiratoria, ne è uscito con le gambe fratturate. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti con l’accusa di lesioni personali gravissime.

I fatti risalgono al 19 agosto, quando il bimbo accusa una grave crisi respiratoria. I genitori, comprensibilmente preoccupati, lo portano in ospedale e d'intesa con i medici optano per il suo ricovero in rianimazione. Dopo alcuni giorni di degenza – secondo la ricostruzione fatta dai familiari nella denuncia presentata dall’avvocato Roberto Stanislao – il padre e la madre notano che le gambe del figlio, a partire dal bacino fino alle ginocchia, si sono improvvisamente gonfiate, anomalia che segnalano subito a medici e infermieri, i quali avrebbero risposto: "Sono dolori causati dalla postura".

Anche nei giorni successivi le gambe rimangono sempre molto gonfie e il 28 agosto il piccolo viene trasferito in Pediatria; è qui che, con grave ritardo a parere dei genitori, il bimbo viene sottoposto ad una radiografia che evidenzia la frattura di tutte e due le ginocchia, lesione trattata con l’applicazione di gessi circolari. Una volta dimesso, poi, si consiglia un consulto ortopedico.

La gravità della situazione, originatasi durante il ricovero ospedaliero, viene confermata quando il bambino, tornato a casa, viene sottoposto ad altre visite specialistiche. Cosa gli è accaduto durante la degenza? Possibile che nessun medico, anche durante i consueti giri di visite, si sia accorto che le gambe del bambino si fossero gonfiate? E come mai? Sulla vicenda indaga la Procura di Lecce.