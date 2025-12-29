Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve

Le previsioni meteo della settimana di capodanno indicano tempo dal doppio volto per quanto riguarda l'Italia. Si parte con clima mite e sole nei primi giorni su tutta la Penisola ma già da metà settimana e prima dello scoccare del 2026, l'irruzione di aria gelida di origine artica determinerà un brusco e generale calo termico che porterà freddo e neve fino a quote collinari. La settimana che ci introduce al nuovo anno, da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026, sarà caratterizzata infatti da una circolazione ciclonica che interessa gran parte dell’Europa e del Mediterraneo con masse d’aria fredda di matrice continentale che saranno responsabili di temperature al sotto della media su tutto il nostro Paese. Al contrario però le precipitazioni non saranno così diffuse e resteranno al di sotto delle medie del periodo stagionale.

Meteo, inizio settimana con sole e bel tempo

Si parte dunque con un lunedì 29 dicembre e un martedì 30 dicembre con cieli generalmente sereni da nord a sud ad eccezione di Calabria e Sicilia dove sarà possibile qualche pioggia nel corso della giornata. La situazione meteorologica però sarà in rapido cambiamento già a partire dalla notte tra martedì e mercoledì 31 dicembre. Le nuvole infatti avanzeranno rapidamente sui settori adriatici e in pianura padana portando i primi fiocchi sull'Appennino fino a quote intorno ai 700 metri. Preludio a un mercoledì molto più nuvoloso e con piogge sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria.

A capodanno neve fino ai 600 metri sulgi Appennini

Sarà proprio la giornata a cavallo del Capodanno, tra mercoledì e giovedì 1 gennaio 2026, a caratterizzarsi per un brusco calo delle temperature dovuto all'irruzione di aria gelida di origine artica. Il gelo notturno sarà diffuso in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro con possibilità di deboli piogge sparse ma soprattutto nevicate sugli Appennini centrali fino a quote intorno ai 600 metri.

Previsioni meteo nel week end: tempo incerto su tutta l'Italia

Il tempo rimarrà così molto incerto su tutta la penisola anche nell'ultima parte della settimana, tra venerdì 2 gennaio e la prima parte del weekend del 3 e 4 gennaio, con nuvolosità irregolare e piogge sparse sulle regioni del Centro Sud. Neve a quote medio basse sull'Appennino e tempo più soleggiato al Nord dove però non mancheranno nebbia in pianura e temperature gelide. La fase fredda dovrebbe poi esaurirsi velocemente nella seconda parte del fine settimana, con un rialzo delle temperature dovuto all’afflusso di aria più temperata e umida di origine Atlantica che porterà però di nuovo una fase di maltempo.