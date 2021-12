Le nuove regole per la quarantena valgono anche per tutti i bambini sopra i 5 anni Fabio Ciciliano (Cts) chiarisce: “La quarantena verrà applicata a tutti indipendentemente alla fascia d’età quindi anche ai bambini dai 5 anni in su”.

A cura di Susanna Picone

Le nuove regole per la quarantena introdotte dal Governo dopo aver sentito il parere del Comitato tecnico scientifico valgono anche per i bambini dai 5 anni in su. Lo ha chiarito Fabio Ciciliano, segretario del Cts, intervenendo a SkyTg24. “La quarantena così com'è nel decreto verrà applicata a tutti indipendentemente alla fascia d'età" quindi "anche ai bambini dai 5 anni in su”, è quanto ha spiegato Ciciliano. Vediamo quali sono le nuove regole introdotte con l’ultimo decreto anti-Covid dopo i numeri record sui contagi di questa quarta ondata della pandemia spinta dalla variante Omicron.

Le regole per la quarantena per vaccinati e non vaccinati

Le regole per la quarantena sono diverse per chi ha fatto il vaccino anti-Covid e chi no. La quarantena non è più prevista per i vaccinati con dose booster o con due dosi da meno di quattro mesi (o guariti da meno di 4 mesi) che vengano a contatto stretto con una persona risultata positiva al Covid-19, se asintomatici. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso i contatti di positivi devono indossare mascherine di tipo FFP2 ed effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Per le persone non vaccinate o vaccinate da oltre quattro mesi la quarantena, in caso di contatto con un positivo, non cambia: 10 giorni con tampone negativo finale o 14 senza test per non vaccinati. Per coloro che hanno due dosi di vaccino da oltre 120 giorni la quarantena prevista è di 7 giorni, al termine dei quali servirà sempre un tampone negativo.