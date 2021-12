Le nuove regole sulla quarantena dopo contatto con positivo: cosa cambia con 2 o 3 dosi di vaccino Le nuove regole sulla quarantena in Italia decise dal Governo sentito il parere del Cts: stop per i contatti di positivi che siano vaccinati con terza dose o con doppia dose da meno di 4 mesi, ridotta a 5 giorni per coloro che hanno Super Green pass da più di 120 giorni.

Quarantena azzerata per coloro che siano contatti di positivi al Covid-19 vaccinati con terza dose e per chi ha effettuato la seconda dose da meno di 120 giorni, ridotta a 5 giorni per chi ha Green pass rafforzato da oltre 4 mesi e obbligo di tampone. Sono queste le nuove regole stabilite oggi dal Governo, sentito il parere del Cts ed esaminate dalla Cabina di Regia. Novità importanti, che dovrebbero servire ad evitare il rischio paralisi delle attività con l'aumento dei contagi dovuto alla circolazione della variante Omicron. Le nuove regole sulle quarantene entrano in vigore dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Ecco, allora, tutto quello che c'è da sapere.

Quarantena azzerata per chi ha ricevuto il booster

Per le persone con dose booster o in possesso del Green Pass rafforzato, quindi ottenuto con almeno due dosi o guarigione, da meno di 120 giorni, non sarà più prevista la quarantena nel caso in cui fossero contatti di positivi, ma una forma di autosorveglianza (in assenza di sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, qualora sintomatici, l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare con esito negativo. Tuttavia, come stabilito anche dai CDC americani, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni.

Infine, si precisa nel testo, "si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza".

Per i non vaccinati non cambia nulla

Nessuna novità, invece, per i non vaccinati e per chi ha ricevuto due dosi da più di 4 mesi, per i quali continueranno a valere le attuali regole, quindi quarantena di 10 giorni con tampone negativo finale o di 14 giorni senza bisogno di tampone.