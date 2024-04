L‘autopsia su Antonio Morra morto dopo un pugno al concerto dei Subsonica: trauma cranico fatale

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È stato un trauma cranico subito dopo un pugno e la successiva caduta dalle scale a uccidere Antonio Morra, lo spettatore di 47 anni morto alla fine del concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze giovedì scorso. Lo ha stabilito l’autopsia sul corpo del 47enne eseguita ieri dal medico legale all'Istituto di Medicina legale di Firenze su disposizione del pm Alessandro Piscitelli che coordina le indagini sui fatti. Per avere i risultati definitivi dell’esame post mortem, però, si dovrà attendere almeno un mese visto che il medico legale si è preso 45 giorni di tempo per depositare la relazione definitiva

In attesa dei risultati finali, intanto l’attenzione degli inquirenti si concentra tutta sulla ricostruzione di quanto accaduto dopo il concerto. Dopo aver acquisito il video che ha ripreso l’intera scena, anche se da lontano, le indagini della squadra mobile fiorentina, incaricata del caso, si stanno concentrando nell’ascoltare i tanti testimoni presenti sulla scena.

Proprio in base al video registrato da una telecamera di sicurezza, è stato individuato il presunto responsabile del pugno che avrebbe fatto cadere Antonio Morra. Sempre ieri il gip ha convalidato il fermo dell’uomo, il 48enne Ibrahimi Senad, che ora è accusato di omicidio preterintenzionale. Per lui valutato il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato. Secondo quanto ricostruito in base ai video delle telecamere e alle testimonianze, la sera della tragedia, l’11 aprile scorso, l’uomo avrebbe colpito alla testa Morra facendolo cadere per terra dopo una discussone di gruppo all’esterno dell’impianto.

Il 48enne era uno degli addetti al montaggio e allo smontaggio del palco del concerto e insieme a un altro gruppo di lavoratori, venerdì sera avrebbe avuto una discussione con Morra al termine dello show dei Subsonica. Come si vede nel video, infatti, prima dell'aggressione, Senad e un gruppo di altri operai, tutti riconoscibili dai giubbotti catarifrangenti, avrebbero avuto una discussione con lo stesso spettatore. Anche per questo non viene escluso che almeno un'altra persona verrà iscritta nel registro degli indagati nei prossimi giorni.