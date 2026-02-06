Attualità
L’auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada: conducente si salva appena in tempo

Auto in fiamme sulla Pedemontana Veneta a Montebelluna, in provincia di Treviso. Accosta appena in tempo e chiama i soccorsi.
A cura di Maria Neve Iervolino
Auto prende fuoco sulla Superstrada Pedemontana Veneta a Montebelluna, in provincia di Treviso. L'incendio è divampato all'improvviso verso le ore 8.45 di oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Il conducente si è salvato poco prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

L'auto stava percorrendo la superstrada in direzione Venezia quando la persona al volante si è accorta improvvisamente di una colonna di fumo che usciva dall'auto. Si è accostato a bordo strada ed è riuscito ad allontanarsi appena in tempo, poco prima che prendesse fuoco.

Il conducente è riuscito ad allertare i soccorsi e sul posto in breve tempo è giunta la squadra dei vigili del fuoco di Treviso proveniente dal distaccamento di Montebelluna. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato le fiamme già alte che avvolgevano il veicolo mentre la persona attendeva in un'area sicura.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale insieme al personale ausiliario della Pedemontana, allo scopo di mettere l'area in sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Poco dopo i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio.

Si tratta della seconda auto che prende fuoco durante la marcia. Il 4 febbraio, in maniera analoga, un'auto aveva preso fuoco improvvisamente in centro città, nel Barese. Anche in questo caso il guidatore è riuscito ad allontanarsi illeso dalla vettura.

Attualità
