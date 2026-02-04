Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città: paura tra i residenti, le fiamme raggiungono un portone

A Gioia del Colle, nel Barese, un’auto ha preso fuoco in marcia. Il conducente si è salvato ed è riuscito a chiamare i Vigili del Fuoco.

Il 4 febbraio 2026 nel centro di Gioia del Colle, nel Barese, un'auto ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente si è allontanato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco supportati dall'autobotte.

I pompieri hanno quindi iniziato le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Un compito non facile considerata la posizione nelle strette vie del centro cittadino e la vicinanza con le altre automobili parcheggiate lungo la strada, una di queste ha preso fuoco a sua volta.

Nonostante la paura dei residenti dovuta al fuoco e al fumo i Vigili del Fuoco non segnalano danni alle persone, tuttavia l'incendio si è propagato non solo all'auto accanto in sosta ma anche al portone della casa vicina.

Articolo in aggiornamento