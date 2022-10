L’auto finisce nel canale: a bordo quattro colleghe di lavoro, due sono morte Il dramma nel tardo pomeriggio a Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Una vettura con 4 donne a bordo, tutte colleghe di lavoro, è uscita di strada finendo dentro al canale.

Tragico incidente stradale oggi verso le 19,20 in località Sant’Elena di Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Una automobile con 4 donne a bordo, tutte colleghe di lavoro, è uscita di strada finendo dentro al canale. Per la conducente e l’amica che le viaggiava accanto sul sedile del passeggero non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Altre sue donne sono riuscite a uscire dall’abitacolo della vettura e mettersi in salvo. La macchina stata trascinata per circa 60 metri nel canale prima di fermare la sua corsa, bloccata dalla vegetazione.

Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri, i vigili del fuoco di Jesi e Ancona con una squadra, i sommozzatori e la Gru.

L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita dal lavoro: le quattro colleghe, finito il turno in una azienda dell'Anconetano sono salite a bordo di un'auto per fare rientro a casa, quando all'improvviso la vettura è finita all'interno di un canale.

Le passeggere che erano nei sedili davanti sono rimaste sott'acqua. Per recuperare i loro corpi è stato necessario l'intervento del reparto sommozzatori dei vigili del fuoco. Le altre due sono rimaste ferite in modo grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Quella in condizioni più critiche è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Urbani di Jesi.

