L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro

Noemi Collu, 37 anni, è morta in un incidente sulla SS196 nel tratto di strada verso Gonnosfanadiga, in Sardegna, la sera del 24 dicembre. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Soccorsi inutili.

Tragico incidente lungo la strada statale 196, nel territorio di Villacidro, in Sardegna: Noemi Collu, 37 anni, è morta nella serata della Vigilia di Natale dopo essere uscita di strada mentre viaggiava alla guida della propria auto, una Ford Focus, nel tratto che collega Villacidro a Gonnosfanadiga.

L’allarme è scattato poco prima delle 21:30. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la 37enne stava percorrendo la statale quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte prima di schiantarsi contro un albero ai margini della strada. L’impatto è stato estremamente violento.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 provenienti da Guspini e San Gavino Monreale. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi ferite riportate nell’incidente non hanno lasciato possibilità di salvezza: il decesso è stato constatato sul luogo dello schianto. Presenti anche i carabinieri dell’aliquota Radiomobile, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Ai militari spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dal malore improvviso a una possibile distrazione, fino a un guasto meccanico o alle condizioni del manto stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area, la statale 196 è rimasta inizialmente chiusa al traffico. La circolazione è stata successivamente riaperta a senso unico alternato, con rallentamenti che si sono protratti per gran parte della serata.

La notizia della morte di Noemi Collu si è rapidamente diffusa a Villacidro, suscitando profondo cordoglio nella comunità, colpita da una perdita improvvisa avvenuta nella notte di Natale.