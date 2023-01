L’auto di Messina Denaro in giro per Campobello di Mazara due giorni prima dell’arresto: il video Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune di Campobello di Mazara che immortalano l’Alfa Giulietta nera di Matteo Messina Denaro girare per strada il 14 e 15 gennaio scorsi, poco prima che il boss venisse arrestato. Non è tuttavia chiaro se ci sia lui alla guida.

A cura di Ida Artiaco

Matteo Messina Denaro che girerebbe indisturbato nella sua Alfa Giulietta nera per le strade di Campobello di Mazara. È quanto si vede nell'ultimo video appena diffuso, mostrato già ieri sera da Quarto Grado e dal Tg2, e ripreso dalle telecamere di sorveglianza del Comune in provincia di Trapani installate all'esterno del Palazzo Municipale.

Le immagini risalgono al 14 gennaio scorso, esattamente due giorni prima che il boss di Cosa Nostra venisse arrestato a Palermo. L'auto, intestata a Giuseppa Cicio, madre di Andrea Bonafede, di cui il Padrino di Castelvetrano utilizzava l'identità, è stata sequestrata dopo la sua cattura.

Le immagini poco nitide, tuttavia, non consentono facilmente di identificare chi c'è alla guida, anche se potrebbe essere proprio il boss.

L’arresto del boss Matteo Messina Denaro

In un primo video, sabato 14 alle ore 11 circa, l'auto di colore nero svolta dalla via Marconi verso viale Risorgimento, dove si trova il supermercato ‘Coop' nel quale il superlatitante avrebbe fatto la spesa. La macchina si vede poi tornare in direzione via Garibaldi 12 minuti più tardi e viene ripresa dalla telecamera installata davanti l'ingresso del Comune.

Ma la Giulietta viene ripresa anche domenica 15 gennaio, alle 13,50 circa, mentre dalla via Mare raggiunge via Marconi, quindi meno di 24 ore prima che il l'ex super latitante venisse catturato nella clinica La Maddalena di Palermo.

Matteo Messina Denaro dopo l’arresto

Si tratta di immagini importanti che dimostrano come Messina Denaro si muovesse indisturbato per le strade del paese, che conta circa 11mila abitanti e dove il Padrino avrebbe vissuto per anni prima che finisse la sua latitanza.

Intanto, proseguono le indagini. Oggi i carabinieri del Ros hanno effettuato perquisizioni a Bagheria nella casa di Maria Mesi, ex amante di Messina Denaro, e del fratello Francesco Mesi, entrambi già indagati in passato per aver favorito la latitanza del Padrino. Lui patteggiò la pena mentre lei è stata condannata a due anni.