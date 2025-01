video suggerito

Lasciato in strada di notte dall’autobus Flixbus, autisti sospesi dall’azienda: “Ci dispiace” Il protagonista della disavventura è uno studente e lavoratore 19enne in viaggio da Trento a Bari con cambio a Bologna. La società al giovane: “Siamo davvero rammaricati di quanto avvenuto e ci teniamo innanzitutto a scusarci per i disagi subiti” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

“Siamo rammaricati per quanto accaduto al nostro passeggero Giuseppe De Nicolo, a cui rinnoviamo, come già fatto attraverso i canali dedicati, le nostre più sentite scuse. Comprendiamo il senso di smarrimento e di disagio arrecato dalle circostanze descritte e ci dispiace profondamente per quanto successo”.

Queste le parole di Flixbus, a seguito alla denuncia dello studente e lavoratore Giuseppe De Nicolo, che il 4 gennaio scorso è stato lasciato da un autista lungo la Porrettana, da solo e in piena notte, durante un viaggio da Trento a Bari con cambio a Bologna, con le quali l’azienda di pullman ha annunciato la "sospensione dal servizio del conducente coinvolto, disposta dall’azienda partner responsabile della tratta".

Da sempre siamo impegnati a garantire a chi viaggia con noi la possibilità di raggiungere con facilità la propria destinazione nel rispetto dei diritti dei passeggeri – chiarisce la ditta –. Per questo siamo tanto più desolati per la situazione verificatasi, di cui teniamo a sottolineare il carattere di assoluta eccezionalità. Per le modalità con cui è stata gestita, non conformi alle nostre linee guida e in netto contrasto con la priorità attribuita alla sicurezza dei nostri passeggeri, abbiamo predisposto la sospensione del personale coinvolto”.

Dopo la denuncia del giovane, che aveva presentato querela presso i carabinieri, Flixbus aveva comunicato l’avvio di un’indagine interna per chiarire l’accaduto.

Un incidente peraltro molto simile a quello occorso lo scorso giugno ad un 22enne italiano in Germania: "Flixbus mi ha lasciato in autogrill per un ritardo di 5 minuti”, ha raccontato a Fanpage.it.