Lascia cane in auto al caldo per oltre un’ora, l’animale trovato sofferente tra il vomito: denunciata Gli agenti fortunatamente sono riusciti a identificare e individuare in breve tempo la proprietaria. L’animale, un meticcio, dovrebbe cavarsela nonostante le conseguenze.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Per fare le proprie commissioni non ha rinunciato a portarsi dietro il suo cagnolino, peccato però che, arrivata sul posto, lo abbia lasciato per oltre un'ora nell'auto parcheggiata, chiusa e al caldo rischiando di farlo morire tra atroci sofferenze.

Protagonista della vicenda una donna calabrese, ora denunciata a piede libero dalla polizia locale di Reggio Calabria e deferita all'autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali.

Gli agenti della polizia locale reggina sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione specifica di un passante che aveva raccontato di un vettura ferma e chiusa sotto al sole con all'interno un cane in evidente stato di sofferenza.

I vigili, inviati sul posto dalla sala operativa del Comando di Polizia locale, hanno accertato la veridicità del racconto e si sono subito mobilitati per rintracciare la proprietaria della vettura, fortunatamente identificata e individuata in breve tempo.

La donna quindi è accorsa sul posto e infine ha aperto la portiera in modo da fare uscire finalmente il cane che così ha potuto tornare a respirare. Un intervento decisivo visto che, come raccontano dalla polizia locale, il cane era molto sofferente.

L'animale infatti è apparso subito in stato di grave disagio tanto che gli operatori hanno constatato come avesse copiosamente rigettato all'interno dell'abitacolo, diventato rovente visto che le temperature esterne in questi giorni si attestano sui 35 gradi.

L'animale, un meticcio, dovrebbe cavarsela nonostante le gravi conseguenze provocate dalla permanenza nell'abitacolo. Per la proletaria, invece, dopo le opportune verifiche, è scattata la denuncia.