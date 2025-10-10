Attualità
video suggerito
video suggerito

L’arma rubata al poliziotto nel 2011 e la sparatoria davanti al nipote: così Clelia Mancini è stata uccisa dall’ex

Ha ucciso l’ex moglie Clelia Mancini in strada, mentre quest’ultima era con il nipote 12enne nel centro cittadino di Lettomanoppello (Pescara). Dopo aver sparato contro la 66enne, l’uomo, con precedenti penali, si è barricato nel bar di un paese vicino, sparando all’impazzata.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ha ucciso l'ex compagna Clelia Mancini, 66 anni, a colpi di arma da fuoco, poi si è barricato in un bar con la pistola. Prima di scappare, l'aggressore aveva  quasi colpito il nipote 12enne, vivo per miracolo.

La donna era separata dal compagno ormai da tempo, ma non lo aveva ancora formalizzato davanti a un giudice. Tra i due, almeno a quanto risulta, non vi sarebbero mai stati problemi precedenti e per questo ora bisognerà lavorare per capire il movente dietro la sparatoria nelle vie di Lettomanoppello, nel Pescarese.

Il nipote 12enne della donna è stato subito affidato alle cure delle forze dell'ordine e probabilmente nel prossimi giorni parlerà anche con gli psicologi. Il ragazzino è vivo per miracolo, mentre Clelia è morta sul colpo.

Leggi anche
Cinzia Pinna, i risultati della Tac: un foro di proiettile al volto, così è stata uccisa la 33enne

Il killer ha invece tentato la fuga in auto, raggiungendo un locale di Turrivalignani, un paesino poco lontano da Lettomanoppello. Una volta entrato, ha aperto il fuoco, senza però colpire nessuno. I carabinieri sono riusciti ad arrestarlo poco dopo.

L'uomo ora in manette è un 69enne con precedenti penali: l'arma che era in suo possesso, infatti, era stata rubata a un'agente di polizia penitenziaria nel 2011. Il 69enne era già stato dietro le sbarre per altri reati e bisognerà ora chiarire come la pistola rubata sia arrivata nelle sue mani. Gli interrogativi sulla dinamica dell'aggressione fanno parte di un'indagine più grande sul femminicidio.

Al momento del delitto vi erano in strada molte persone. Alcuni passanti si sono fermati per prestare soccorso alla donna e al nipote 12enne, sfiorato da un proiettile, fortunatamente senza riportare danni. Clelia Mancini invece è morta subito dopo la sparatoria.

Al caso lavorano i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
a Gaza
Israele ratifica accordo: entra in vigore il cessate il fuoco. Media: "Colpi su Khan Yunis"
Cosa aspettarci dall’accordo su Gaza, l'esperto: "C’è apertura, ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran"
Perché l’accordo di Trump su Gaza è solo una pausa e non la fine del conflitto israelo-palestinese
Giuseppe Acconcia
Le voci da Gaza dopo l'annuncio di Trump: "Siamo sollevati, ma i bombardamenti non si sono ancora fermati"
Flotilla, agli italiani sequestrati da Israele è stato impedito di firmare i fogli per il rientro in Italia
Cosa prevede l'accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c'è nel piano di Trump sugli ostaggi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views