Attualità
video suggerito
video suggerito

Femminicidio nel pescarese: ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar e viene arrestato

È accaduto a Lettomanoppello. L’aggressore, dopo aver sparato, si è dato alla fuga facendo inizialmente perdere le proprie tracce e rifugiandosi in un bar dove avrebbe continuato a sparare all’impazzata prima di essere arrestato.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
36 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ennesimo femminicidio nel pomeriggio di oggi: è accaduto nel centro di Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Poco prima delle 18 Antonio Mancini, un uomo del posto – italiano, 70 anni, con precedenti penali – ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’ex moglie, Cleria Mancini, 60 anni, sarta conosciuta in paese. La donna è morta sul colpo, uccisa a quanto pare in mezzo a una strada nei pressi di una farmacia.

Secondo le prime ricostruzioni, i due erano separati da tempo. L’aggressore, dopo aver sparato con una pistola che risulterebbe rubata ad un agente della polizia penitenziaria nel 2011, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno subito avviato un’imponente caccia all’uomo: il fuggitivo si sarebbe rifugiato in un bar di Turrivalignani, dove avrebbe continuato a sparare all’impazzata fortunatamente senza ferire nessuno, ma rendendo le operazioni di cattura particolarmente delicate. Il killer è stato poi arrestato.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’area è stata transennata e posta sotto sequestro.

Leggi anche
Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell'ex moglie: arrestato 41enne

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Attualità
36 CONDIVISIONI
Immagine
Delitto
di Garlasco
Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per Garlasco
Il papà di Sempio nel 2017 scriveva: "È Stasi che accusa la mia famiglia, hanno fatto seguire Andrea"
Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi: la consulenza è costata a Sempio 6mila euro
Lovati sulla fiction proposta da Corona: "Mi ha detto che i Ferragnez non sono più di moda, ma noi sì"
La foto del biglietto sequestrato a casa Sempio in cui si parla di Venditti: cos'altro c'è scritto
La Procura contro Lovati: "Affermazioni false". E gli ex legali di Stasi lo querelano per diffamazione
Non solo Garlasco, cosa c'è oltre l’indagine su Mario Venditti: le inchieste di Pavia su politici e imprenditori
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views