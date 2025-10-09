Femminicidio nel pescarese: ex detenuto spara alla ex moglie poi si barrica in un bar e viene arrestato

È accaduto a Lettomanoppello. L’aggressore, dopo aver sparato, si è dato alla fuga facendo inizialmente perdere le proprie tracce e rifugiandosi in un bar dove avrebbe continuato a sparare all’impazzata prima di essere arrestato.

Immagine di repertorio.

Ennesimo femminicidio nel pomeriggio di oggi: è accaduto nel centro di Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Poco prima delle 18 Antonio Mancini, un uomo del posto – italiano, 70 anni, con precedenti penali – ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’ex moglie, Cleria Mancini, 60 anni, sarta conosciuta in paese. La donna è morta sul colpo, uccisa a quanto pare in mezzo a una strada nei pressi di una farmacia.

Secondo le prime ricostruzioni, i due erano separati da tempo. L’aggressore, dopo aver sparato con una pistola che risulterebbe rubata ad un agente della polizia penitenziaria nel 2011, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno subito avviato un’imponente caccia all’uomo: il fuggitivo si sarebbe rifugiato in un bar di Turrivalignani, dove avrebbe continuato a sparare all’impazzata fortunatamente senza ferire nessuno, ma rendendo le operazioni di cattura particolarmente delicate. Il killer è stato poi arrestato.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’area è stata transennata e posta sotto sequestro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO