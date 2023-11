Lamezia Terme, perde controllo auto e finisce contro due gazzelle: feriti tre carabinieri, due gravi Il grave incidente, intorno alle 4,30 del mattino, ha coinvolto tre diversi veicoli nel comune calabrese. I carabinieri si sono salvi perché erano rientrati in auto a redigere il verbale della macchina che avevano appena fermato.

A cura di Biagio Chiariello

È di quattro feriti – tre carabinieri e un civile – il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba di ieri, dopo le ore 4, nel comune di Lamezia Terme. Nel sinistro sono state coinvolte le due pattuglie dei militari dell'Arma che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, e una BMW che transitando in via dei Bizantini, nel comune in provincia di Catanzaro, ha perso il controllo finendo inizialmente contro un cancello e di rimbalzo sulle due volanti.

Tre dei quattro carabinieri di servizio sono rimasti feriti – due in modo grave: affidati immediatamente alle cure del personale sanitario del Suem118 di Lamezia e Maida sono stati accompagnati al vicino ospedale civile. Un'ambulanza proveniente da Tiriolo ha invece soccorso il conducente della BMW, un uomo di 31 anni, che è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture, oltre alla Polizia di Stato per regolare la circolazione.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di capire che i carabinieri feriti si trovavano nella loro auto di servizio al momento dell'incidente. Inizialmente si pensava infatti che fossero accanto alla vettura che avevano appena fermato.

I militari dell'Arma, dopo avere parlato col conducente dell'auto che avevano fermato e che sarebbe risultato con un tasso alcolico superiore al limite consentito, erano quindi risaliti a bordo della loro auto di servizio per redigere il verbale.

In quel momento è arrivata la macchina: presumibilmente a causa della forte velocità, il conducente ne ha perso il controllo impattando prima contro un cancello e poi contro la vettura dei carabinieri.

I militari hanno riportato uno un trauma cranico e l'altro un trauma toracico e sono stati ricoverati, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, negli ospedali di Catanzaro e di Lamezia Terme.