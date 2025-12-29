Ladro si ferisce durante una spaccata a Padova: Polizia lo individua e arresta seguendo la scia di sangue

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della squadra Volanti della Questura di Padova hanno arrestato un cittadino moldavo di 28 anni, colto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato intorno alle 3:30, quando un residente di via Trieste, tra il centro storico e la stazione ferroviaria, ha chiamato la centrale operativa della Polizia segnalando un uomo intento a sfondare la porta d’ingresso di un negozio. L’allarme in tempo reale ha consentito agli agenti di intervenire immediatamente: in pochi minuti erano sul posto e hanno trovato la porta aperta, con una scia di sangue che dal pavimento conduceva al retrobottega.

Seguendo le tracce ematiche, i poliziotti hanno individuato il ladro nascosto in un angolo, circondato dagli attrezzi usati per forzare l’ingresso, tra cui un bastone piegatubi sporco di sangue, cesoia, cacciavite e coltellino. L’uomo, nonostante i ripetuti inviti ad alzarsi, ha cercato di rimanere nascosto e, quando gli agenti hanno tentato di sollevarlo, ha opposto resistenza fisica colpendo più volte gli operatori. Solo grazie all’intervento di un’altra pattuglia è stato definitivamente bloccato.

Durante la perquisizione, sono state recuperate banconote per un totale di 110 euro e tutti gli arnesi utilizzati per lo scasso, poi sequestrati. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per i rilievi tecnici all’interno del locale.

Dai controlli è emerso che il 28enne era sottoposto agli arresti domiciliari nella provincia di Venezia e che vanta precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo motivo, oltre al furto aggravato, gli sono stati contestati anche i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto nei suoi confronti un foglio di via della città per tre anni e ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Contestualmente, la Questura sta verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti negli ultimi giorni in città.