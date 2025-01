video suggerito

Ladro entra in casa, trova un'anziana e prova a violentarla: 35enne arrestato in Salento È successo ieri sera a Racale. Arrestato un 35enne, pregiudicato, di Taviano. L'anziana è stata salvata dal figlio che, entrato casualmente in casa, ha inseguito il balordo e ha dato l'allarme ai carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È entrato in una casa attraverso una finestra, probabilmente con l'intento di rubare, ma si è imbattuto in una donna di 74 anni che viveva lì. Dopo averla sorpresa, l'ha immobilizzata e ha tentato di violentarla. L'episodio si è verificato a Racale, un tranquillo comune del Salento, trasformando una giornata ordinaria in un incubo per l'anziana vittima.

A salvare la donna è stato il figlio, rientrato casualmente a casa proprio durante l'aggressione. Dopo essersi accertato delle condizioni della madre, il giovane ha notato il malvivente che tentava di scappare. Senza esitare, lo ha inseguito con l'auto, riuscendo a seguirlo e ad allertare immediatamente i carabinieri. Grazie alla sua prontezza, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare e arrestare l'uomo poco dopo.

Il responsabile, un 35enne originario di Taviano e con precedenti penali, è stato trattenuto e posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. Ora dovrà rispondere delle accuse di tentata violenza sessuale e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito da Lecceprima, l'aggressore avrebbe bloccato la donna alle spalle, coprendole gli occhi con una mano per immobilizzarla. In seguito, l'avrebbe molestata nelle parti intime e infine l'avrebbe spinta violentemente a terra, procurandole una lesione al ginocchio.

La 74enne è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli. I medici hanno rilevato una contusione al ginocchio, riportata a seguito della caduta causata dall'aggressore, e le hanno assegnato una prognosi di pochi giorni.