Ladri sfondano la vetrina col furgone e in pochissimi minuti portano via bici per 50mila euro Utilizzando un furgone come ariete, hanno infranto la vetrina del negozio a Udine entrando direttamente col mezzo all'interno dove infine hanno caricato le bici in meno di tre minuti.

A cura di Antonio Palma

Sono bastati pochissimi minuti a una banda di malviventi per depredare un negozio di biciclette a Udine e portare a casa un bottino di oltre 50mila euro in bici nuove di zecca. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Palmanova. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 3 di oggi, giovedì 28 novembre, agendo indisturbati per un colpo che pare programmato nei minimi dettagli.

In azione almeno tre persone che per nulla intimorite da sistemi di allarme e telecamere di sorveglianza, hanno agito a volto scoperto e con precisione chirurgica sapendo dove e come colpire. Utilizzando un furgone come ariete, hanno infranto la vetrina del negozio entrando direttamente col mezzo all'interno dove infine hanno caricato velocemente determinate bici più costose.

Tutto si è svolto in meno di tre minuti durante i quali i ladri hanno caricato sullo stesso furgone 20 biciclette professionali da corsa il cui valore supera abbondantemente i 50mila euro. Infine si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce mentre sul posto risuonava l'allarme e accorrevano vigilanza e carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigilantes, infatti, ormai le bici erano già sparite.

Sconfortato il titolare del negozio che aveva allestito la rivendita di bici con tutti i sistemi di allarme affidandosi anche alla vigilanza privata dopo essere stato già vittima di furto in passato. "Con questa tecnica di usare un furgone come un ariete non c'è nessun sistema di allarme che tenga" ha ammesso sconsolato a Telefriuli.

L'unica speranza ora arriva dalle telecamere di sorveglianza del negozio preso di mira e dei negozi vicini che hanno ripreso l'intera scena fin dall'arrivo dei malviventi e fino alla fuga. I video sono ora al vaglio degli inquirenti che li stanno analizzando in cerca di indizi che possano condurre ai ladri.