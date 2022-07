La violentano in discoteca, ragazza costretta ad andare al pronto soccorso: due arresti Una turista belga di 20 anni è stata violentata all’uscita di una discoteca di Gallipoli. La giovane è stata accompagnata in ospedale da alcuni addetti alla sicurezza del locale. I carabinieri hanno fermato per l’abuso due ragazzi di 21 e 27 anni arrivati in Salento dalla Toscana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una turista belga di 20 anni è stata violentata nella notte a Gallipoli. La giovane era in vacanza nella località jonica. Nella tarda serata di ieri, domenica 10 luglio, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale denunciando l'abuso.

La ragazza ha raccontato di esser stata aggredita da due uomini che aveva conosciuto quella sera stessa in un noto beach club sulla litoranea.

I primi a soccorrerla sono stati alcuni membri del personale di sicurezza del locale che l'hanno poi accompagnata al pronto soccorso. I sanitari hanno riscontrato alcune contusioni a una gamba e tracce di violenza.

Sono quindi iniziate subito le ricerche per individuare i responsabili: i carabinieri, dopo aver ascoltato il racconto della 20enne, sono riusciti a risalire a due ragazzi di 21 e 27 anni che dalla Toscana erano andati in vacanza a Gallipoli.

I due sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale. Non è ancora stata resa nota la dinamica dei fatti. Secondo quanto raccontato dalla vittima, i due si sarebbero presentati durante la serata nel beach club e poi, dopo aver trascorso qualche ora in compagnia, l'avrebbero trascinata in un luogo appartato, costringendola a un rapporto sessuale.

Sarà importante per le indagini anche la testimonianza degli addetti alla sicurezza che le hanno prestato soccorso subito dopo l'abuso, accompagnandola presso l'ospedale più vicino per poi attendere l'esito degli esami effettuati dai medici.

Sconvolta, la ragazza è stata assistita dai sanitari del 118 e messa a suo agio prima di raccontare agli agenti quanto accaduto nella serata di domenica 10 luglio nel locale della movida di Gallipoli. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità dei responsabili grazie alle deposizioni della 20enne e dei testimoni che si trovavano nella discoteca.