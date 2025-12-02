La vera storia delle foto di Sempio il giorno del delitto di Garlasco: perché sono state pubblicate solo adesso

Una delle immagini scattate da una fotografa freelance il 13 agosto 2007 in via Pascoli

Garlasco, pomeriggio del 13 agosto 2007: tre agenti con in mano il nastro barriera bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, un gruppo di persone a osservare. Tra loro un diciannovenne con i capelli lunghi, Andrea Sempio, oggi indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi. Le foto scattate fuori dalla villetta di via Pascoli il giorno dell'omicidio, apparse a distanza di oltre 18 anni, sembrano disegnare nuovi punti interrogativi su una vicenda che da mesi catalizza l'opinione pubblica italiana. Ma è davvero così?

Secondo fonti di Fanpage.it, la professionista autrice di quegli scatti ai tempi lavorava come freelance e dopo la diffusione della notizia sull'omicidio si era trovata fuori dalla villetta dei Poggi come tanti fotografi e cronisti del posto. Oggi si dedica ad altro, ma le è rimasta la passione per il crime ed è proprio discutendo del caso Garlasco che si è ricordata di aver scattato foto in via Pascoli il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi.

Andrea Sempio si sporge a guardare dalla macchina nera di famiglia

Secondo quanto riferito a Fanpage.it, all'inizio il recupero delle foto sembrava impossibile perché erano su un disco esterno rovinato, ma alla fine chi le ha scattate è riuscita a recuperarle ed è qui che ha scoperto che in quelle immagini era immortalato anche Andrea Sempio. In alcune si vede Sempio spuntare dall'abitacolo della Daewoo Lanos nera di famiglia, in altre è nel crocchio di curiosi e cronisti a pochi passi dalla villetta.

A questo punto l'autrice dà le foto alla youtuber Francesca Bugamelli, che le diffonde sul suo canale. E nonostante la data sbagliata (12 agosto) nei metadati delle immagini, dovuta forse a un errore di archiviazione o di settaggio della macchina, gli orari registrati vengono confermati dagli ingrandimenti degli orologi che le persone inquadrate portavano ai polsi.

Maria Rosa Poggi, zia di Chiara Poggi. Al polso l’orologio che segna le 16 circa.

Per esempio sul posto, oltre ad Andrea Sempio e al padre Giuseppe, c'era anche Maria Rosa Poggi, zia della vittima. Ed è proprio dal suo orologio che si legge con chiarezza un orario, le 16, compatibile con le dichiarazioni rilasciate dall'attuale indagato su quanto fatto il giorno dell'omicidio.

A proposito del 13 agosto 2007, Sempio riferisce infatti ai Carabinieri della Compagnia di Vigevano: "[…] Verso le successive ore 16, se ben ricordo, nell'intento di fare un giro, per pura curiosità sono transitato a bordo della mia autovettura nella via Pavia e giunto all'altezza della via Pascoli ho trovato varie auto dei Carabinieri e mezzi di soccorso, nonché una moltitudine di persone. Mi sono fermato e sceso dall'auto ho cercato di recuperare qualche notizia […]".

Sempre secondo quanto riferito ai Carabinieri, Sempio avrebbe parlato con una giornalista e, appresa la notizia della morte di una ragazza, sarebbe tornato a casa, riferendo il tutto al padre Giuseppe: "Sono ritornato presso la mia abitazione e, noviziato mio padre, con questi mi sono riportato nuovamente in via Pascoli, ove giunti abbiamo avuto la certezza, per averlo sentito dire da più persone ivi presenti, che si trattava della Chiara Poggi, la persona deceduta". Alle 16:13, secondo il metadato della foto, lo vediamo infatti insieme a Giuseppe Sempio a pochi passi dalla villetta.

Sulla destra dell’immagine, Andrea e Giuseppe Sempio.

Una ricostruzione, questa, anticipata dai legali di Andrea Sempio a Fanpage.it, a cui l'avvocato Liborio Cataliotti aveva detto subito dopo la diffusione delle immagini: "Queste foto sono la miglior prova della versione di Andrea Sempio".