La storia di Shoan, il bambino dal cuore enorme che salva i gatti randagi dalla strada La storia dell’undicenne statunitense, che da quando ha cinque anni si occupa di salvare i gatti randagi dalla strada di Philadeplhia, in Pennsylvania. Shon vive con sua zia, che documenta tutte le sue attività sul profilo Instagram Kolony Kats.

A soli undici anni, Shon Griffin ha già trascorso metà della sua giovane vita compiendo una missione straordinaria: sfamare e assistere i gatti randagi e abbandonati per le strade della sua città.

La storia di questo giovane eroe di Philadelphia, Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha inizio quando aveva appena cinque anni: da allora il suo impegno non è mai scemato. Shon si occupa salvare gatti come Bug, un piccolo peloso che nessun altro riusciva ad avvicinare, ma che il bambino ha trasformato in un amico fedele.

Questo piccolo benefattore vive con sua zia, sempre pronta a condividere le foto del nipotino mentre si prende cura dei gatti sul suo account Instagram personale, Kolony Kats. Ogni giorno, Shon esplora le strade del suo quartiere e dei quartieri circostanti per riempire le ciotole disseminate con crocchette e cibo umido per i felini randagi.

Quando era più giovane, Shon si travestiva spesso da supereroe, indossando i panni di Spiderman, Batman dei gatti o Black Panther. Anche se ora non indossa più quegli abiti, il suo impegno non è affatto diminuito. Le sue capacità sono straordinarie: secondo la zia, "solo lui riesce a stabilire una connessione empatica con gatti difficili, insofferenti, e spesso aggressivi".

Il gatto Bug, menzionato all'inizio dell'articolo, è un esempio perfetto di come Shon abbia trasformato la sua vita. Quando Bug arrivò nella colonia felina di strada, nessuno era in grado di avvicinarsi a lui. Era malato e aveva bisogno di cure, ma catturarlo sembrava impossibile.

Tuttavia, Shon provò, dimostrando pazienza, attenzione e un'empatia straordinaria: a quel punto, Bug si lasciò prendere con dolcezza, senza opposizione. Questo fu il primo grande successo di Shon, e da allora ha aiutato e riscattato centinaia di gatti randagi. Shon Griffin è un vero eroe, nonostante la sua giovane età.