La storia di Maddy: dopo due anni in ospedale e il trapianto di cuore, torna a casa e vede il mare

Per un problema cardiaco Maddy ha vissuto a lungo nell’ospedale di Padova. Un trapianto le ha regalato una vita normale. Ha visto il mare per la prima volta.

(foto di repertorio)

La storia di Maddy è quella di un lungo calvario cominciato quando aveva solo pochi giorni di vita con la diagnosi di una grave cardiomiopatia dilatativa sinistra. La patologia ha fatto sì che la vita della bimba procedesse in modo diverso, rispetto a quella delle altre bambine. Il suo mondo è stato l'ospedale di Padova per anni, attorno ha visto solo medici e infermieri col camice bianco, ha vissuto collegata a un cuore artificiale.

Sua madre ha lasciato il lavoro per potersi dedicare a lei completamente e suo padre ha cambiato i turni in modo da poterli meglio conciliare con le visite alla sua piccola. Hanno coinvolto anche la nonna in questa certosina organizzazione, in modo da non lasciare mai sola Maddy e farle sentire sempre il calore della famiglia. Sono stati anni duri e difficili per loro, scanditi dai 60 chilometri che li separavano dall'ospedale dove era ricoverata la loro piccola.

Ma in questa storia di dolore si inseriscono anche la speranza, la forza, il desiderio di non mollare. Maddy, infatti, ha subito un altro delicato intervento, che le ha permesso di togliere il Berlino Heart che la manteneva in vita. Questa sorta di cuore artificiale è un dispositivo esterno che pompa il sangue attraverso due cannule impiantate nel petto. Al suo posto, però, ora Maddy ha un cuore vero nel petto. È quello di un coetaneo, un altro bambino che con questo trapianto le ha fatto il regalo di una vita normale.

Leggi anche Carlotta muore a 12 anni dopo aver atteso due ore l'ambulanza: scattano inchiesta e autopsia

La madre al Gazzettino ha confidato che è stata dura non mollare e non perdere la speranza in questi anni. C'è stato bisogno di unità familiare e forza per non crollare sotto il peso del dolore. Ma loro ce l'hanno fatta e ora Maddy può finalmente vivere la sua vita da bambina. Non è più chiusa nelle mura di un ospedale ma è tornata a vivere coi genitori nella casa di Arzignano, dove ha una cameretta tutta sua per giocare con i fratellini Victoria e William, un giardino dove divertirsi con il cagnolino Moet.

Per festeggiare, la prima uscita di famiglia è stata al mare, una giornata in spiaggia: per Maddy è stata la prima volta. Non aveva mai visto quella distesa blu, non aveva mai toccato la sabbia coi piedini né costruito castelli a riva con paletta e secchiello. La sua foto, per la prima volta in costume, è diventata il simbolo di un nuovo inizio.