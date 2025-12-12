La solidarietà del cdr di Fanpage.it alle giornaliste e ai giornalisti del gruppo Gedi

Il cdr di Fanpage.it è solidale con le giornaliste e i giornalisti di Gedi dopo l’annuncio della trattativa per la vendita dei giornali del gruppo editoriale.

Il cdr di Fanpage.it è solidale con le giornaliste e i giornalisti del gruppo editoriale Gedi dopo l’annuncio della trattativa per la vendita dei giornali La Repubblica e La Stampa. La notizia è stata diffusa tramite agenzia da un portavoce del gruppo non meglio specificato. Una modalità estremamente grave che mortifica il lavoro umano dietro ai giornali e che, come denunciano le stesse rappresentanze sindacali, arriva dopo continue negazioni di una trattativa in corso da parte dell’editore. Per il Comitato di redazione di Repubblica si tratta di una “ennesima umiliazione”, e noi non possiamo fare altro che essere d’accordo.

La trattativa per la vendita dei giornali di Gedi arriva senza fornire garanzie per il lavoro dei colleghi, e in un momento storico di particolare difficoltà per l’editoria. Registriamo con amarezza che, ancora una volta, queste difficoltà vengono fatte ricadere sulle spalle delle giornaliste e dei giornalisti, le persone che materialmente attraverso il loro lavoro quotidiano rendono possibile la libertà di stampa e di informazione.

Ai colleghi del gruppo Gedi va quindi tutta la nostra solidarietà.

Il Cdr di Fanpage.it