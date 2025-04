La pietra bianca di Finale Ligure e un’unica incisione: le prime immagini della tomba di Papa Francesco Le prime immagini della tomba di Papa Francesco, sepolto nella Bsilica di Santa Maria Maggiore. Sulla tomba è stata adagiata una rosa bianca teresina, il fiore preferito del Pontefice che lo ha accompagnato durante tutto il suo papato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Le prime immagini della tomba di Papa Francesco, foto di Ilaria Proietti Mercuri

Una tomba semplice, bianca, in pietra di Finale Ligure, terra di origine della famiglia di Papa Francesco. Il Pontefice ha chiesto di essere sepolto "nella terra" nella Basilica di Santa Maria Maggiore e infatti la tomba è proprio ai piedi dei migliaia di turisti che questa mattina si sono messi in fila per entrare e rendere omaggio a Bergoglio. Sulla tomba si legge la scritta Franciscus ed è stata posata una rosa bianca, fiore che il Papa defunto amava.

Oltre a essere il suo fiore preferito, la rosa teresina ha accompagnato Bergoglio anche durante il suo ricovero al policlinico Gemelli: aveva sul suo comodino un fiore bianco di Santa Teresina confezionata e proveniente dalla casa a Lisieux.

I turisti vengono allontanati rapidamente dalla tomba a causa dell'importante numero di pellegrini presente nella basilica, non molto grande per ospitare un quantitativo così alto di persone. I fedeli sono in fila dalle prime ore di questa mattina per assicurarsi un'entrata rapida all'interno della Basilica. Alle 12 di oggi erano state contate circa 20mila persone, di cui 13mila già entrate per l'ultimo omaggio al Pontefice.

La tomba del Pontefice, immagini di Ilaria Proietti Mercuri

Per il momento, le visite alla tomba di Bergoglio procedono, seppur velocemente, senza intoppi. Alle 16 di oggi è atteso l'arrivo dei cardinali che poi celebreranno i Vespri intorno alle 17. Bergoglio è il primo Papa dopo 122 anni a chiedere di non essere sepolto in Vaticano, che invece ospita 147 Papi su 266. Prima di lui, l'ultimo a chiedere di non riposare in Vaticano è stato Leone XIII nel 1903 che oggi si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Prima di Papa Francesco, Benedetto XVI, Pontefice dimissionario, è stato sepolto dopo la sua morte avvenuta il 31 dicembre del 2022 nelle Grotte Vaticane della Basilica di San Pietro. La sua scelta è stata conforme a quella degli altri predecessori, sepolti in Vaticano.

Ha collaborato Ilaria Proietti Mercuri