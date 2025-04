Aperte le visite alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, file di fedeli dalle prime ore del mattino Migliaia di fedeli in coda dalle prime ore del mattino per accedere alla Basilica di Santa Maria Maggiore per porgere l’ultimo saluto alla tomba di Papa Francesco, che l’ha scelta come luogo della sua sepoltura. Bergoglio è il primo dopo 122 anni a chiedere di non essere sepolto in Vaticano. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

La fila di fedeli in attesa di entrare, foto di Ilaria Proietti Mercuri

Da oggi sarà possibile visitare la tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Lunghe file già dalle prime ore del mattino, con i pellegrini in attesa di entrare a salutare il Pontefice deceduto il 21 aprile di Pasquetta. Dopo i funerali tenuti ieri, sabato 26 aprile, e il corteo funebre a cui hanno partecipato 400mila persone, da oggi i fedeli potranno recarsi nel luogo scelto da Bergoglio per la sepoltura.

Intorno alle 10 sono iniziati i primi problemi per i turisti in visita: gli ingressi sono stati sospesi perché le troppe persone all'interno della Basilica erano troppe. Dall'altare, i fedeli sono stati invitati a non sostare per troppo tempo davanti alla tomba.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, è prevista la visita dei cardinali che poi celebreranno i Vespri intorno alle 17. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella sforza. La scelta della sepoltura a Santa Maria Maggiore non è nuova: Francesco infatti non è il primo Pontefice a non voler essere sepolto in Vaticano, ma è il primo dopo 122 anni ad aver lasciato questa disposizione nelle sue volontà testamentarie.

L'ultimo prima di lui è stato Leone XIII nel 1903 che oggi riposa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. In Vaticano si trova invece la salma di 147 Papi su 266.

La Basilica scelta da Bergoglio segna simbolicamente l'inizio e la fine del suo pontificato: il primo atto da Papa, il giorno successivo alla sua elezione nel mese di marzo del 2013, dopo le dimissioni di Benedetto XVI, fu la venerazione della Madonna Salus Populi Romani, antica icona mariana della Basilica.

L'ultimo atto dell'ultimo giorno del pontificato di Bergoglio si è svolto tra le mura della Basilica papale dedicata alla Madonna: dopo il funerale a San Pietro, il rito della Tumulazione si è svolto proprio a Santa Maria Maggiore. Con lui sono qui sepolti diversi Papi: Onorio III (pontificato: 1216-1227), Niccolò IV (1288-1292), Pio V (1566-1572), Sisto V (1585–1590), Clemente VIII (1592–1605), Paolo V (1605–1621), Clemente IX (1667-1669).

Ha collaborato Ilaria Proietti Mercuri