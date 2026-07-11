Attualità
video suggerito
video suggerito

La lite per droga, poi gli spari: così è stato ucciso Daniele Cacciarru, arrestato un 61enne a Santadi

Daniele Cacciarru, 35 anni, è stato ucciso con un colpo di fucile nelle campagne di Santadi, in Sardegna. Per l’omicidio è stato arrestato il 61enne Graziano Porcu, che ha confessato sostenendo di aver agito per difendersi: “Sono entrati in casa, erano armati di roncola o coltelli”. Gli investigatori ricostruiscono il delitto maturato sullo sfondo di un presunto affare di droga.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Biagio Chiariello
Daniele Cacciarru a sinistra
Daniele Cacciarru a sinistra

L'incontro era stato fissato per chiarire un dissidio che, secondo gli investigatori, sarebbe nato nel contesto dello spaccio di stupefacenti. In pochi minuti, però, la situazione è degenerata fino a trasformarsi in un omicidio. Daniele Cacciarru, 35 anni, è stato ucciso con un colpo di fucile esploso a distanza ravvicinata all'interno di un casolare nelle campagne di Santadi, nel Basso Sulcis, in Sardegna. Per il delitto è stato arrestato il 61enne Graziano Porcu, che ha ammesso di aver sparato sostenendo di aver agito per difendersi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è accaduto intorno alle 7.30 di venerdì 10 luglio, quando Cacciarru si è presentato nell'abitazione di Porcu insieme ad altre due persone. Alla base dell'incontro ci sarebbe stato un presunto affare di droga finito male, forse una fornitura mai saldata. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione sempre più accesa, culminata quando il 61enne ha imbracciato un fucile e ha fatto fuoco, colpendo il 35enne tra il petto e il collo e uccidendolo sul colpo.

Dopo lo sparo, i due uomini che accompagnavano la vittima si sarebbero allontanati in auto, mentre Porcu è rimasto sul posto. È stato lui stesso a chiamare il 112: "Venite, ho sparato e ucciso una persona, ma l'ho fatto per difendermi da un'aggressione", avrebbe riferito ai militari. Quando i carabinieri della compagnia di Carbonia sono arrivati sul luogo del delitto, lo hanno trovato a pochi metri dal corpo senza vita del 35enne.

Leggi anche
Cagliari, Daniele Cacciarru ucciso all'alba con un colpo di fucile al petto: fermato un sospettato

Durante l'interrogatorio il 61enne ha ribadito la propria versione. "Sono entrati in casa, erano armati di roncola o coltelli e mi sono difeso", avrebbe raccontato agli investigatori. Una ricostruzione che i carabinieri e gli specialisti del Ris di Cagliari stanno cercando di verificare attraverso i rilievi eseguiti sulla scena del crimine. Resta inoltre da ritrovare il fucile utilizzato per l'omicidio, che l'indagato non avrebbe consegnato agli investigatori e che, al momento, non risulta regolarmente detenuto.

Nella tarda serata di venerdì Porcu è stato trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Intanto i carabinieri hanno già ascoltato uno dei due uomini che accompagnavano Cacciarru e proseguono gli accertamenti per chiarire il ruolo dell'altra persona presente. Lunedì 13 luglio sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, che dovrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica del delitto.

Immagine
Live
Guerra
Iran-Usa
Iran, Khamenei minaccia: "Vendicheremo la morte di mio padre". Negoziati in Oman
Cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran: i 14 punti del testo ufficiale diffuso da Washington
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views