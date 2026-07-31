La lettera di un padre: “Tre figli e un solo stipendio: se avessi 1000 euro non andrei in vacanza, ma dal medico”

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La redazione di Fanpage.it raccoglie testimonianze e storie di chi intende raccontare una situazione di difficoltà e disagio economico dovuti al caro vita e ai prezzi sempre più alti per sostenere spese di vacanze, affitti, viaggi, spostamenti e altro ancora. Se anche tu hai un caso da segnalare, puoi farlo cliccando a questo link.

In questi giorni stiamo raccontando le storie di quanti si ritrovano ad affrontare le conseguenze del caro vita e si ritrovano costretti a cambiare le loro abitudini, anche se si parla di vacanze estive, a causa dei rincari. Fanpage.it ha ricevuto e pubblicato diverse di queste storie, alcune molto simili tra di loro, altre con punti di vista molto diversi. Oggi pubblichiamo la lettera di un padre di famiglia che preferisce restare anonimo ma che vuole raccontare la sua situazione sottolineando come, per lui e la sua famiglia, le vacanze non possono essere una priorità. "Nonostante le difficoltà, quest'anno riusciremo comunque a fare qualche giorno di vacanza, ma solo grazie a una circostanza particolare: nostro figlio disabile è stato preso a un campo estivo gratuito. Questo permetterà anche a noi genitori e agli altri figli di organizzare qualche giorno di relax", ci scrive.

La lettera a Fanpage.it

Gentile redazione di Fanpage,

vi scrivo per raccontare la realtà della mia famiglia, sperando possa dare voce a chi oggi vive una quotidianità fatta di sacrifici invisibili ma pesanti.

Noi siamo in cinque: io, mia moglie e tre figli adolescenti, di cui uno disabile. In casa sono l'unico a lavorare. Ho uno stipendio modesto che, purtroppo, finisce sempre troppo presto. Per noi, riuscire a mettere qualche soldo da parte è diventato un evento davvero raro.

Oggi si sente spesso parlare del costo della vita che aumenta e dei budget per le vacanze che si riducono. La verità è che se io avessi mille euro in più a disposizione, il mio primo pensiero non sarebbe una vacanza, ma la salute. Ormai si va avanti rimandando continuamente le visite mediche necessarie, semplicemente perché non ci sono i soldi per pagarle.

Nonostante le difficoltà, quest'anno riusciremo comunque a fare qualche giorno di "vacanza", ma solo grazie a una circostanza particolare: nostro figlio disabile è stato preso a un campo estivo gratuito. Questo permetterà anche a noi genitori e agli altri figli di organizzare qualche giorno di relax.

Per noi non ci saranno hotel, pensioni o camere in affitto, ma avremo comunque la possibilità di liberare la mente dal tran tran giornaliero e dalle fatiche legate alla gestione della quotidianità.

La crisi attuale colpisce duro, e per molte famiglie numerose la vera sfida non è solo rinunciare ai comfort, ma riuscire a garantire le cose essenziali come la cura e il benessere di tutti i giorni.