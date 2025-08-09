La fotografa Nima Benati derubata in stazione a Bologna: furto da 100 mila euro in borse e gioielli

Instagram @nimabenati

Una truffa bella e buona: Nima Benati credeva di aiutare una persona in difficoltà e invece si è ritrovata vittima di un furto. La famosa fotografa di moda era in stazione, quando qualcuno con l'inganno è riuscito a sottrarle una valigia contenente borse e gioielli per un valore pari a circa 100 mila euro. Ha raccontato l'accaduto lei stessa sui social, scossa e molto dispiaciuta.

Tutto si è svolto nell'arco di poco tempo presso la stazione centrale di Bologna, in pieno giorno: giovedì nel primo pomeriggio lei era a bordo di un treno in partenza per Milano, dove vive, di rientro da un viaggio di lavoro. Qualcuno dall'esterno le ha chiesto aiuto, bussando al finestrino dal lato dei binari: era un ragazzo in difficoltà, disorientato, in cerca di informazioni. "Ha iniziato, disperato e spaesato, a chiedermi se quello fosse il treno per Milano, mentre il convoglio stava per partire. Io ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi" ha detto.

Instagram @nimabenati

Infatti immediatamente, approfittando del suo momento di distrazione, un complice è salito sul treno e ha portato via una valigia di Louis Vuitton, contenente gioielli preziosi e borse griffate: "il frutto di 15 anni di lavoro, perso e buttato via". Probabilmente i due l'avevano già adocchiata all'ingresso in stazione e l'avevano seguita fino ai binari, per poterle sottrarre il malloppo al momento giusto.

Nelle Instagram Stories la fashion photographer bolognese ha ammesso di essere già stata in passato vittima di furti, ma di non averne mai parlato. Stavolta, lo ha fatto per un motivo: "Per dirvi di fare attenzione. Perché io sono stata derubata a causa della mia gentilezza". Lei si è accorta del furto quando era ormai troppo tardi, quando era già a Milano. Arrivata a destinazione ha quindi sporto denuncia alla Polfer. Gli agenti di Bologna, invece, stanno cercando di risalire all'identità dei ladri visionando le telecamere di sicurezza installate in stazione. "Ho perso quelle cose per sempre per una ragione così stupida – si è sfogata la fotografa – Mi sento vuota: ho avuto anche un attacco di panico".