La Fiera delle Armi a Verona fa entrare gratis i minori accompagnati: “Vietatelo” Polemica per l’apertura ai minori accompagnati voluta dalla Fiera delle Armi di Verona. La fiera delle armi Eos prevede infatti un biglietto gratuito per i ragazzi accompagnati da un maggiorenne. “Vietatelo, le armi non sono materiale didattico”

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

Alla fiera delle armi Eos di Verona i minorenni potranno entrare gratis in presenza di un adulto. La decisione è stata criticata da Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Nel corso della Fiera, infatti, vengono esposte anche armi destinate alla difesa personale. "Bypassa ogni criterio etico consentendo l'accesso gratuito anche ai bambini" ha sottolineato la senatrice Aurora Floridia di Alleanza verdi e Sinistra.

Secondo le senatrici Floridia e Guarda di Europa Vede, la Fiera di Verona sarebbe in opposizione alle "prassi etiche ben comprese da altri organizzatori di contenitori fieristici analoghi". La fiera sarà accessibile al pubblico dall'11 al 13 febbraio del 2023 ed è diventata l'obiettivo di pesanti critiche anche da parte della Rete italiana pace e disarmo.

"Le armi – afferma Floridia – non sono materiale didattico soprattutto se propinate a bambini e ragazzi". Anche con la presenza di un adulto, infatti, secondo la senatrice i minori non sono in grado "di cogliere autonomamente la portata e la gravità dell'utilizzo di armi". "Abituare i giovani alla presenza di armi rischia di normalizzare concetti complessi come guerra, omicidi e violenza". Da qui l'invito alla Fiera di Verona di valutare gli aspetti psicologici e interdire quindi l'accesso o la vicinanza ad armi da fuoco per i minori. "Le Istituzioni hanno il dovere di preservare la presenza di tutti" ha concluso Floridia.

Eos Verona si caratterizza come continuazione delle manifestazioni fieristiche di armi comuni già tenutesi in Italia negli scorsi anni a Brescia e Vicenza. Vengono esposte tutti i tipi di "armi comuni" per lo sport, difesa personale, attività venatorie e corpi di sicurezza pubblici e private e non sono dedicate ad un solo specifico settore. La fiera è pensata per un "pubblico generalista" e per "minori accompagnati da adulti" come sottolinea la Rete italiana pace e disarmo, l'Osservatorio Opal di Brescia e il Comitato veronese per le iniziative di pace.