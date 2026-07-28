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Incendio a Gardaland, fiamme avvolgono scenografia in legno: “Domato in pochi minuti”, nessun ferito

Un incendio è divampato oggi poco dopo le 14 a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), dove le fiamme hanno avvolto l’area ribattezzata Far West: “Domato in pochi minuti, nessun ferito e tutelati i presenti”.
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A cura di Ida Artiaco
Immagine da Facebook.
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Momenti di apprensione oggi al parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), per un incendio divampato poco prima delle ore 14.00. Le fiamme hanno interessato l'area ribattezzata Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione ‘Raptor', che tuttavia non è stata interessata dalle fiamme.

Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti ed il parco è rimasto sempre operativo.

Un video del rogo è stato rilanciato sul gruppo Facebook "Orgoglio bresciano" e ripreso anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. "Secondo le prime informazioni e le segnalazioni ricevute, sarebbe divampato un incendio oggi 28 luglio 2026 a Gardaland nell’area situata sotto l’attrazione Raptor, coinvolgendo la zona a tema Far West alle ore 13:50. L’incendio è stato circoscritto e la situazione è tornata sotto controllo. Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza", ha scritto l'ex governatore della Regione.

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Fonti del parco divertimenti hanno precisato a Fanpage.it che sono in corso verifiche interne per cercare di capire cosa sia successo e che l'incendio è stato domato in pochissimi minuti. Sono state tutelate le persone presenti nell'area e molte – essendo la struttura molto grande – non si sono neanche accorte dell'incendio in corso.

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