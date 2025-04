video suggerito

La diretta streaming dalla camera ardente di Papa Francesco: video in tempo reale dalla Basilica di San Pietro La diretta streaming della camera ardente di Papa Francesco a San Pietro sul canale Youtube di Vatican News. Il video disponibile per tutti coloro che non possono essere a Roma a rendere omaggio a Bergoglio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

La salma di Papa Francesco, morto per un ictus lunedì mattina, è nella Basilica di San Pietro: dopo il rito della traslazione da Casa Santa Marta, il feretro di Bergoglio è stato adagiato a terra, su una piccola pedana rossa leggermente inclinata, sopra su un tappeto e all'interno di una bara aperta, senza nessun catafalco o altri segni di "imperio", come avveniva in passato. Si trova ai piedi dell'altare maggiore con alla propria destra il cero pasquale, segno di luce e resurrezione. A vegliarla due Guardie Svizzere in alta uniforme.

Dalle 11 alle 24 oggi e domani, e venerdì solo fino alle 19, la Basilica sarà aperta per permettere l'omaggio dei fedeli, che già in migliaia stanno dando un ultimo saluto a Papa Francesco. Per tutti coloro che non potranno recarsi a Roma per rendere omaggio a Bergoglio è disponibile una diretta streaming sul canale Youtube di Vatican News, che trasmetterà la camera ardente del Santo Padre per tutto il periodo. Gli aggiornamenti in diretta dalla Camera ardente sono anche sul nostro live.

Dopo la chiusura della camera ardente venerdì sera e il rito della chiusura della bara celebrato dal cardinale camerlengo Farrell, sabato 26 aprile alle 10 si terranno sul sagrato della Basilica di San Pietro i funerali del Papa: a celebrarli il decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Saranno presenti molti capi di Stato, tra cui Donald Trump e la First Lady Melania, Zelensky ed Emmanuel Macron, oltre al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al termine della Santa Messa esequiale, il feretro di Papa Francesco sarà accompagnato nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. La cerimonia di tumulazione sarà presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa