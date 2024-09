video suggerito

La classifica dei supermercati più convenienti secondo Altroconsumo, risparmi fino a 3.400 euro all'anno Di fronte a una accelerazione dei prezzi del "carrello della spesa", un aiuto ai consumatori arriva dalla classifica dei supermercati più convenienti stilata da Altroconsumo prendendo in esame 1.140 punti vendita tra super, iper e discount in 65 città differenti. Al nord si può risparmiare di più rispetto al sud.

A cura di Antonio Palma

In un momento in cui l’inflazione resta alta e in Italia si assiste a una accelerazione dei prezzi del “carrello della spesa”, quando si va al supermercato bisogna porre molta attenzione su dove e come spendere. Un aiuto ai consumatori arriva dalla classifica dei supermercati più convenienti stilata da Altroconsumo prendendo in esame 1.140 punti vendita tra super, iper e discount in 65 città differenti.

Risparmi fino a 3.400 euro all'anno per una famiglia di quattro persone

Individuare il punto vendita più conveniente per fare la spesa, infatti, permette di risparmiare anche un bel gruzzoletto che, secondo l’associazione dei consumatori, può arrivare fino a 3.400 euro all'anno per una famiglia tipo di quattro persone. Ovviamente i possibili risparmi dipendono da tanti fattori, in primis dalle abitudini di consumo, ad esempio tra chi sceglie solo prodotti di marca e chi invece preferisce i discount, ma anche dalla residenza visto che permangono differenze importanti tra Nord e Centro-Sud.

La classifica dei supermercati più convenienti per una spesa mista

Analizzando ben 1,4 milioni di prezzi in 126 categorie di prodotto differenti, considerate le più acquistate secondo l’Istat, la classifica dei supermercati più convenienti incorona i Famila superstore, se si considera nel carrello sia i prodotti di marca si quelli con il marchio del supermercato e dunque più economici. A Seguire in lista Conad e Pam che si piazzano con lo stesso punteggio e prezzi maggiori del 4% rispetto alla catena prima classificata. Poco più sotto a pari merito Conad Superstore, Coop, Eurospar, ed Esselunga. Al contrario nelle ultime posizioni della classifica si piazzano Carrefour Market, ultimo, e Bennet, penultimo.

I supermercati più convenienti per i prodotti di marca

Le cose cambiano molto se si acquistano solo prodotti di marca. In questo caso la classifica dei supermercati più convenienti vede in testa proprio Bennet, una catena di iper diffusa nel Nord-Ovest, seguita a breve distanza da Esselunga, Famila superstore, e Spazio Conad. In coda Carrefour market, ultima, Coop e Conad. Se si parla di risparmi, però, ovviamente non sono queste le catene da considerare, visto che i prezzi sono spesso uguali o molto vicini tra di loro, ma i discount che restano la scelta migliore.

Dove si risparmia di più con prodotti economici

È proprio nei discount che c’è possibilità di risparmiare fino a 3.400 euro all'anno rispetto alla spesa media Istat. In base alla classifica dei supermercati più convenienti per i prodotti economici di quest’anno stilata da Autoconsumo, la prima posizione va a Lidl, seguita da Eurospin e Aldi, In fondo Carreforur Market, Famila Superstore e Tigre. Tra i discount per la spesa mista, invece il più conveniente è In’s Mercato per la spesa mista.

Le regioni e le città in cui si può risparmiare di più sulla spesa

Come segnala Altoconsumo, ci sono differenze significative tra Nord e Centro-Sud e le Regioni più ricche, prevalentemente del Nord, sono anche quelle dove fare la spesa costa meno mentre nelle aree più povere del Centro-Sud la spesa al supermercato pesa di più sul bilancio familiare. Al Nord in molte città è alta la possibilità di risparmio tra il punto vendita più caro e quello meno caro. Primeggia in questo caso Cremona dove si arriva a risparmiare anche il 25%. Seguono, ma a grande distanza, Como, Roma, Verona e Milano con un risparmio intorno al 17%. Le città con i risparmi più bassi (0,2% e 0,9%) sono Reggio Calabria e Catanzaro ma tra le peggiori anche Teramo, Napoli e Savona dove il risparmio possibile è inferiore al 3%. In generale Trentino, Veneto, Lombardia e Toscana, dove il reddito è più alto, sono anche tra le regioni con maggiore convenienza nei supermercati. A fronte di redditi molto più bassi, infatti, nelle regioni del centro sud la rilevazione ha trovato prezzi simili o anche superiori rispetto a quelli delle regioni più ricche.