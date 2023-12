Oroscopo e sesso 2024, la classifica dei segni zodiacali più erotici del prossimo anno Non è oroscopo 2024 senza la classifica dei segni zodiacali più erotici. Che vi godiate le voglie di Giove, le fantasie di Nettuno o le stranezze di Urano, ecco qui i segni zodiacali più hot nel nuovo anno: il sesso non sarà un problema per Toro, Bilancia e Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Parlando di Oroscopo 2024 ovviamente una delle prime domande che ci facciamo è: quanto sesso faremo nel nuovo anno? Per stilare la classifica dei segni zodiacali più erotici nel 2024 ho preso in considerazione diversi pianeti, ciascuno con una sua particolare caratteristica.

Prima di tutto consideriamo che Giove è un pianeta dalla grande vivacità, anche di coppia, quindi averlo a favore aiuta anche la nostra vita sessuale. Il vero pianeta del sesso, Marte, nel 2024 non farà grandi soste, ma si tratterrà in ciascun segno zodiacale, a partire dal segno del Sagittario, per i soliti 45 giorni. Infine Plutone è un grande portatore di energie erotiche, anche se coinvolge pochissime persone alla volta perché si muove di solo 2 gradi ogni anno. Nettuno indica i desideri erotici più fantasiosi, mentre Urano quelli più pazzerelli. Per stilare questa classifica ho messo insieme tutti questi pianeti e le loro influenze su ciascuno dei 12 segni zodiacali. Siete pronti?

La classifica dei segni zodiacali più erotici nel 2024

Ecco la classifica dei segni zodiacali più erotici nel 2024: ecco cosa ci riservano le stelle e chi sarà il segno più hot del prossimo anno.

12. Leone

Lo so che tu sei uno dei segni zodiacali che storicamente si abbandona più facilmente ai piaceri, anche a quelli della carne. Tuttavia in questo 2024 dovrai attendere il mese di giugno per poterti sbottonare, perché prima, tra Giove e anche Urano a sfavore, avrai davvero pochissima fantasia da sfoggiare in due. Sempre per colpa degli stessi pianeti sarà poca anche la voglia di condividere momenti di intimità.

11. Scorpione

La tua rinomatissima fama di segno zodiacale più erotico di tutto lo zodiaco dovrà in questi mesi trovarsi un ottimo alibi! Infatti almeno fino alla fine di maggio Giove in opposizione e Urano che ti innervosisce parecchio ti daranno decisamente degli altri pensieri, delle altre priorità che limiteranno al minimo la tua voglia di perdere tempo con il partner. Saturno, a favore, ti chiederà piuttosto di concentrarti su grandi risultati e non sulla condivisione di notti di fuoco.

10. Sagittario

Abbiamo capito oramai, dai diversi oroscopi che ho scritto anche qui su Fanpage.it, che il 2024 non sarà proprio il tuo anno più spensierato e leggero. Per questo, che sia colpa di Giove o di Saturno, in tutti i casi l'eros non sarà il primo dei tuoi pensieri e anche la voglia di condividere del tempo in intimità con qualcuno potrebbe renderti piuttosto nervoso.

9. Pesci

Le fantasie di coppia di certo non ti mancheranno grazie a Giove ma soprattutto a Nettuno ancora nel tuo segno zodiacale per tutto l'anno. Che si tratti di romantici desideri a due oppure di vere e proprie fantasie erotiche, in tutti i casi il tuo cervellino continuerà a partorirne. Saturno però, proprio nel tuo segno zodiacale, porta delle ristrettezze ai piaceri, agli abbandoni più sensuali, richiedendoti invece di restare concentrato sul risultato.

8. Vergine

Se ci sarà un momento più caloroso nel tuo 2024 sarà probabilmente nei primi sei mesi quando godrai di Giove ancora a tuo favore.Giove è il pianeta dei piaceri, anche dei piaceri erotici. Da giugno in poi invece con Giove e anche Saturno insieme a sfavore ti sentirai come se gli abbracci fossero proprio delle gioie che non ti meriti. Al momento degli incontri piccanti arriverai così stanca da sbadigliare in faccia al partner.

7. Acquario

Le stranezze, le fantasie e tutto ciò che c'è da scoprire anche sotto le coperte sono sempre stati il tuo forte. In questo 2024 però potrebbe esserci un'eccezione almeno fino alla fine di maggio. Per colpa di Giove a sfavore insieme a Urano ti ritroverai a esibire sempre le stesse performance, senza nemmeno grande entusiasmo. Dovrai puntare tutto sull'estate!

6. Gemelli

Tu, caro Gemelli, sei proprio il segno zodiacale del flirt, del corteggiamento e della voglia di divertirsi anche in coppia. Quest'anno però, almeno fino alla fine di maggio, tutti questi stuzzicanti giochetti a due sembreranno proprio annoiarti, tanto che penserai di dover rivedere il tuo repertorio. Per fortuna a contrastare Saturno che ti vorrebbe freddino e rigoroso, arriverà Giove decisamente più caloroso da giugno e quindi tu dall'estate riprenderai ad essere un grande amante.

5. Cancro

Abbiamo detto che in questo 2024 ci stupirai, e stupirai persino te stesso, con grandi follie. Complici Giove ma anche Urano e Nettuno a favore direi che, una volta compiuti tutti i doveri che Saturno che ti chiede, ti dedicherai molto ma molto volentieri ai piaceri. Per questa volta le coccole avranno un seguito decisamente piccante.

4. Ariete

Ovviamente ti aspettavi di essere tra i primi nella classifica dei segni zodiacali più erotici di questo 2024, ed eccoti qua! Tu che sei il segno zodiacale dominato da Marte, il pianeta delle energie sessuali, soprattutto con la fine dell'anno darai il meglio di te ma direi che già a partire da giugno avrai ben pochi rivali nelle tue prestazioni.

3. Capricorno

Tu sei uno dei segni zodiacali dove Marte, il pianeta delle energie erotiche, è più potente.quindi quando hai l'oroscopo della tua, come in questo 2024, direi che puoi aspettarti ventate di passione particolarmente travolgenti. Punta tutto sui primi sei mesi dell'anno perché poi, quando Giove se ne va, resterà Saturno che ti farà mettere ogni tanto l'ambizione prima dell'amore.

2. Bilancia

Che meraviglia vederti qui cara Bilancia, tu che ogni tanto fai un pochino più di fatica a lasciarti andare, anche ad abbandonarti alla travolgente passione. Quest'anno però, soprattutto da giugno in poi, sarà bellissimo vederti particolarmente attiva anche sotto le coperte. Sono sicura che persino in questa situazione decisamente erotica non perderai la tua eleganza.

1. Toro

Il re dei piaceri, il segno zodiacale dominato da Venere e Giove, non si stupirà di certo di essere al primo posto della classifica dei segni zodiacali più erotici per il 2024. Complici Giove che amplifica le voglie, Urano che ti rende curioso anche di qualche piccola novità e Nettuno che gioca di fantasia, quest'anno sotto le coperte non avrai rivali.