Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 12 al 18 gennaio 2026: Vergine inarrestabile

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026 i pianeti veloci e anche la Luna nuova sono tutti in Capricorno! Direi che i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) si conquistano a ragione il podio!

Per fare la classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026 non mi devo impegnare poi più di tanto, dato che tutti i pianeti veloci si troveranno stanziati nel segno del Capricorno, nel quale sembra quasi che diano da bere gratis, tanto è il sovraffollamento. In più, sempre nel segno del Capricorno, ci sarà la Luna Nuova domenica 18 gennaio, perfetta per rimetterci in ordine, carichi di buoni propositi e di nuove regole. Ovviamente saranno i segni di Terra ad avere la meglio!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 12 – 18 gennaio 2026

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno.

12. Cancro

Sarà che la tua amata estate in questo momento ti sembra davvero lontanissima, ma nel tuo cuoricino non solo cadono le foglie, ma addirittura c'è talmente tanto ghiaccio che si scivola proprio. Impossibile mantenere l'equilibrio emotivo, tanto che ti vedremo spesso sbraitare per un nulla o perdere le speranze, anche quando non c'è alcun motivo di rattristarti. Insomma, caro Cancro, sei decisamente scarico, peggio della planetaria dopo essere stata sfruttata potentemente durante le feste.

11. Bilancia

Ok, cara Bilancia, sei qua perché questa settimana dubiti di potercela fare a superare non dico tutto il 2026, ma manco l'inverno! Sappi però che è solo una valanga di pessimismo e che ti riprenderai in tempo record. Questa settimana, nello specifico, coccolati come la marmotta nella sua tana, quando fuori siamo sotto zero e lei non ha alcuna intenzione di mettere i baffi esposti al gelo. Insomma, sarà bene comprendere che quando ti stendi sul divano sotto la copertina lo fai come se fosse un mantello invisibile che ti evita ogni contatto umano.

10. Ariete

Questa settimana senti di essere pronto a incendiarti come un petardo inesploso anche soltanto se qualcuno ti rivolge la parola con un tono che non incontra il tuo consenso. Intransigente così non ti si vedeva da tempo e in più hai voglia di polemizzare, brontolare, fare le pulci su qualsiasi cosa. La possibilità che tu infili litigate e battibecchi come le olive dell'aperitivo sullo stuzzicadenti è davvero altissima.

9. Acquario

Tutti questi pianeti nel segno del Capricorno ti fanno sentire malinconico e disidratato più di un pezzo di zenzero senza manco lo zucchero ad addolcirti un po'. Ti senti scarico come l'utilitaria elettrica che si è fatta la traversata Reggio Calabria-Torino e adesso vuoi solo startene nel box attaccato al tuo cavo di corrente. Se fosse possibile farti congelare per qualche giorno e toglierti dalle fastidiose incombenze, lo faresti volentieri.

8. Gemelli

Tutti i pianeti si trovano nel segno del Capricorno che, nello specifico, non ti dà fastidio, ma parla proprio un linguaggio diverso dal tuo, quindi tu hai l'impressione che, mentre tutti intorno a te siano performanti e operativi, seriosi e concentrati, tu perda un po' di quella leggerezza di vivere che tanto ti piace. Quindi, insomma, questa settimana cercherai di far sorridere le persone che hai intorno anche a costo di perdere un po' di autorevolezza. Ma te ne frega davvero pochissimo! In compenso sei felice quando qualcuno ti propone attività senza scopo e senza pensieri.

7. Sagittario

Senti che questo è il tuo anno e senti subito che sia il caso di rimboccarti le maniche e darti da fare e, dato che tu non hai le mezze misure, ti organizzi un'agenda che manco la Meloni coi capi di Stato. A fine giornata sarai soddisfatto soltanto se avrai portato a compimento più cose possibili e anche con il partner sarà impossibile goderti una serata sul divano a fare zapping: c'è almeno un film impegnato a sera che vi attende!

6. Leone

Direi che anche questa settimana sarà difficile farti considerare anche i tuoi difetti oppure, volendo essere clementi, i tuoi punti deboli, perché tu hai occhi soltanto per le cose belle, i successi, i grandi progetti riusciti al primo colpo. Non contempli il fallimento e di sicuro non il tuo fallimento. Tutto questo ti dà una carica di energie che ti spingono a razzo, ma ti rendono poco empatico e sensibile verso tutti coloro che avrebbero bisogno di una parola di supporto.

5. Pesci

Ti senti rassicurato in questo mese e soprattutto senti che un po' di sana routine organizzata e ripetitiva non ti possa fare che bene! Anzi, non sei nemmeno insofferente verso orari, limitazioni, piccoli sacrifici per il tuo benessere fisico. Insomma, ti piace proprio avere qualcuno che si preoccupi per te e che ti metta nella direzione giusta, praticamente un personal trainer ma buono! E tu sei così soddisfatto e soprattutto rassicurato.

4. Scorpione

Tutti questi pianeti nel segno del Capricorno ti stimolano l'ingegno e ti rendono anche più acuto del solito. Per ogni problema trovi almeno un paio di soluzioni e il tuo intuito galoppa così tanto che capisce anche quello di cui il tuo interlocutore non ha ancora consapevolezza. Praticamente sarai un po' a metà tra un medium e un grande stratega dell'alta finanza. Che poi, mai più di adesso hai proprio voglia di rischiare: la banalità non fa proprio per te.

3. Toro

Che dire, caro Toro? Tutti questi pianeti in Capricorno ti fanno sognare in grande e anche se la mattina accendi il motore di una 500, per te potrebbe tranquillamente essere una Ferrari da circuito. Non che tu abbia voglia di esagerare con il rischio, ma piuttosto i tuoi sogni e il tuo ottimismo sono davvero così potenti da andare molto, ma molto oltre la realtà. E da buon segno di Terra questo è davvero un grande e miracoloso risultato. Goditi tutta questa energia anche quando dovessi sopravvalutare le situazioni a tuo favore.

2. Capricorno

Tutti i pianeti nel tuo segno zodiacale ti mettono un po' di ansia da prestazione, come chi sale sul palco, prende il microfono e adesso deve proprio trovare qualcosa di intelligente, divertente, memorabile da dire o da fare. Quindi, insomma, ti senti scosso e rinvigorito nelle tue energie dopo mesi apatici e sottovuoto. Hai proprio l'impressione che alla tua personalissima festa di Capodanno non abbiano ancora spento la musica e tu sculetti indisturbato sul cubo.

1. Vergine

Quanto ti piace questa prima settimana interamente dedita alle attività di routine del 2026! Se chi ben inizia è già a metà dell'opera, tu ti senti praticamente già in mood da agosto, solo mare, vacanze e cocktail sulla spiaggia. Insomma, cara Vergine, raccogli tutto il tuo entusiasmo e soprattutto tutto il tuo fascino e fanne dei barattoli di conserva come si fa con i pomodori d'estate. Decisamente in questi giorni sarai irresistibile.