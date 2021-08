Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana: Capricorno e Toro super sexy! La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal lunedì 23 a domenica 29 agosto 2021 vede ancora trionfare i segni di terra grazie a tanti pianeti (si aggiunge anche il Sole) nel segno della Vergine. Venere però dal segno della Bilancia continua a rendere particolarmente dolci e pazienti i segni d’aria che sfoggeranno un gran desiderio di coccole.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni fortunati per la settimana che va dal 23 al 29 agosto 2021 vedrà ancora trionfare, cosa della quale oramai ci siamo abituati, i segni di terra ma, contemporaneamente, alzare la testa ai segni d’aria grazie al supporto di Venere.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 23 – 29 agosto 2021

La grande novità dal punto di vista astrologico di questa settimana sarà l’ingresso del Sole nel segno della Vergine dove già si trovano Mercurio e anche Marte. Diamo quindi il via ai compleanni dei nati sotto questo segno zodiacale troppo spesso non capito del tutto. Venere adesso è nel segno della Bilancia e non solo fa bene ai segni d’aria ma anche a tutti noi dato che parla di una modalità di vivere i sentimenti particolarmente accorta ed etica. Fate i bravi!

12. Ariete

In questi giorni sarai proprio come un battitore libero che non vuole nessuno tra le scatole, di quelli che ti danno il numero di telefono sbagliato, che ti danno gli appuntamenti in ritardo di modo da perdersi inevitabilmente di vista e di quelli che anche quando li incastri seduti a un tavolo del bar della spiaggia non si lasciano scucire nemmeno un sorrisino. Tutta colpa di Venere in opposizione che ti prosciuga ogni bisogno di convivialità. Tu da solo ci stai davvero benissimo!

11. Pesci

Diciamocelo, voi siete uno dei segni che più adorano lamentarsi: è proprio un’arte! In questo periodo con tutti i pianeti in Vergine questa attività ricreativa dell’elencare le vostre sfighe vi è venuta benissimo e continuerà così dato che anche il Sole è entrato in Vergine proprio oggi (lunedì). Quindi sarà davvero difficile che riusciate a recuperare come il sugo con la scarpetta la voglia di attività ludiche e/ o sportive. Decisamente meglio poltrire guardando l’orizzonte con l’occhio languido.

10. Sagittario

Un Sagittario pigro e zitto proprio non si era mai visto né sentito. Eppure, sarai proprio così in questa settimana che sta iniziando e, se devo dirla tutta, non sarai per nulla spiacevole. Anzi, con Venere a favore, forse ti concentrerai di più su quello che hanno da dirti gli altri piuttosto che su quello che vorresti rispondere tu ma proprio non ti vengono le parole. Quindi insomma non tutti i pianeti in quadratura vengono per nuocere.

9. Cancro

Riscoprirai, proprio in questi giorni, quanto sia bello fare dispetti. Nulla di diabolico, sia chiaro, ma solo qualche piccolo e divertente scherzetto che ti farà un pochino prendere le distanze da quella tua immagine di chi è sempre pronto ad accogliere testimonianze di dolori d’amore e simili con una serietà da curato di campagna. Forse per qualche giorno proverai anche l’ebrezza dell’essere lasciato in pace dai racconti delle tristezze altrui. Quasi quasi questa Venere a sfavore ti fa bene.

8. Gemelli

Coccole: non chiedete altro in questa settimana ma, sia chiaro, non siete nemmeno disposti a dare qualcosa in cambio. Anzi, sarebbe bene che le persone intorno a voi capissero al volo, da quello sguardo da cucciolo di panda, quando e quanto abbiate voglia di essere strapazzati di baci. Poi, nei vostri più esauditi desideri, il coccolatore si leva di torno e vi lascia in pace… Che c’è comunque ancora un Marte in quadratura che vi vuole spesso malmostosi.

7. Leone

Si sa che una delle tue caratteristiche principali è proprio la gelosia incontenibile e bollente: che poi, presa a piccole dosi fa anche ringalluzzire d’orgoglio di chi ne è oggetto! Ma ho detto, sia chiaro: presa a piccole dosi. Nel tuo caso le vie di mezzo sono quasi impossibili da considerare (sei pur sempre un segno di fuoco) quindi rischi anche questa settimana di mettere un guinzaglio al partner che gli permetta al massimo di andare a ordinarti una granita al bar della spiaggia. Ma veda di tornare subito!

6. Capricorno

Dato che hai avuto una fortuna sfacciata per tutta l’estate direi Capricorno che non ti puoi lamentare se Venere si piazza in una posizione dalla quale smette di dare a te e a tutti quelli che ti circondano l’illusione che tu ti sia redento e sia diventato un docile agnellino tutto coccole e compromessi trovati senza nemmeno arrabbiarsi un po’. In compenso, sappi, resti particolarmente sexy anche quando decidi di non mollare di 1 cm le tue posizioni su discussioni politiche e sociali.

5. Scorpione

Goditi questo momento di calma Scorpionaccio che non ce ne saranno tanti di questo genere nel 2021 (e manco nel 2022, spoiler). Ti sembrerà che tutto fili liscio come quando trovi un meraviglioso appartamento al mare anche senza aver prenotato con tanto di ombrellone in prima fila sulla spiaggia. Tutto fila liscio e tu devi solo fare del tuo meglio per non combinare i soliti casini! Ce la puoi fare?

4. Toro

Tutto tranquillo, caro Toro: continui a goderti la vita come un nobile Romano ai tempi di Giulio Cesare, ti senti uno strafigo pazzesco in qualsiasi momento della giornata, anche quando fossi costretto a provare per la prima volta il windsurf e capitolassi in acqua senza alcuna grazia ogni 15 secondi circa. Data la extra dose di autostima dalla quale puoi attingere, ti consiglio di provare tutto quello che da troppo tempo sta chiuso nel cassetto dei desideri.

3. Vergine

Per completare questo tripudio d’amore che è la tua estate anche il Sile entra nel tuo segno zodiacale (ma era prevedibile) insieme a Marte e Mercurio. Come dire che nessuno, nemmeno volendo, potrà esimersi dal riempirti di complimenti e, diciamocelo pure, dall’invidiarti anche un po’. In senso buono, si intende! Il bello è che ti senti così in sintonia con tutto il resto del mondo che non ti viene nemmeno alcuna voglia di vantarti dei tuoi successi.

2. Bilancia

Questa Venere nel segno e tutti i pianeti in Vergine ti danno una certa aria di santità! Mica santità nel senso che fai solo cose che soddisfino le raccomandazioni della tua mamma (qualsiasi età tu abbia): anzi! Ma bevendoti una birra sulla spiaggia e flirtando e occhieggiando senza ritegno, sfoggerai un meraviglioso superpotere di comprendere davvero quello che pensano e provano le persone che ti circondano. Stare vicino a te è un po’ come assorbire pace interiore, come quando si entra in un tempio o in una chiesa.

1. Acquario

Hai visto Acquario che sei arrivato anche sul gradino più alto della classifica dei segni fortunati della settimana? Tutto merito di Venere a favore! Vedi di farne buon uso: di ancheggiare come una diva del cinema sul lungomare di San Tropez, di mandare i baci col soffio al posto dei consueti saluti ai conoscenti che incontri per strada e soprattutto vedi di non lesinare baci, abbracci e anche di più a tutti coloro che se lo meritano anche solo per esserti sempre a fianco!