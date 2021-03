Eccoci come ogni settimana alla classifica dei segni zodiacali più fortunali della settimana che va da lunedì 15 marzo a venerdì 21 marzo. Dopo un periodo abbastanza lungo nel quale ho iniziato la classifica della settimana dicendovi che i pianeti veloci non compivano movimenti degni di nota, questa volta invece di cambiamenti qualcuno ce n'è! Dunque, troviamo prima di tutto Mercurio, il pianeta del pensiero, che finalmente si toglie dal segno dell'Acquario (dove ha sostato per diverse settimane) per entrare nel segno dei Pesci dove il pensiero si farà forse meno fattivo ma decisamente più romantico e sensibile. Venere e Marte restano nei rispettivi segni dei Pesci e Gemelli mentre, grande novità, il Sole entra nel segno dell'Ariete.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 15 – 21 marzo 2021

Ogni anno, quando il Sole entra al grado zero del segno zodiacale dell'Ariete, inizia il nuovo anno astrologico che appunto ha come grado zero l'equinozio di primavera. Così, da brava astrologa, si realizza anche il tema natale del nuovo anno astrologico che (spoiler) prevede un enorme ottimismo, determinazione e capacità di rompere le regole.

12. Sagittario

Diciamo, mio focoso Sagittario, che sarebbe il caso di mettere un cartello "torno subito" e spegnere cellulare, email, persino evitare di aprire gli occhi per qualche giorno! Anzi, se possibile, offriti volontario per il congelamento fino a che almeno Mercurio non tornerà a favore… Altrimenti rischi di infilare figuracce come salsicce negli spiedini!

11. Vergine

Se qualcuno decidesse, nonostante tutto, di stare al telefono con te Verginella o anche solo di non andare a dormire sul pianerottolo o a casa di mamma pur di prendere le distanze, direi che devi sentirti fortunata e segnarti di fargli un regalo, non appena Venere tornerà a favore.

10. Ariete

Dato che sei uno sveglio ti riassumo la situazione, Ariete: ti senti uno schifo puntellato di paranoie e malinconia da filtro di Instagram (quello con le foglie che cadono) ma, invece che dichiararlo, punti a nasconderlo. E lo fai nel peggiore dei modi ovvero ringhiando appariscente come col boa di struzzo! È la tecnica che ti frega!

9. Toro

Mi spiace proprio dirti che sei qui giù nella parte freddina della classifica dei segni fortunati solo perché la dura legge delle classifiche ogni tanto penalizza qualcuno… E stavolta tocca a te che, invece, avresti così tanto amore da dare, praticamente come quello di una gattara di professione.

8. Leone

Dopo settimane difficili direi che anche il tuo cervello ricomincia a funzionare (grazie a Mercurio che si leva di torno) ma la fortuna pare ancora girarsi dall’altra parte ogni volta che ti incrocia anche per sbaglio. Sarà un’altra settimana da usare molto bene, meditando il ritorno sulle scene in grande stile come la Vanoni a Sanremo.

7.Acquario

Sei qui giù amico Acquario solamente perché Mercurio ti abbandona (dopo tante settimane di dignitosa ospitalità se ne va nei Pesci) e tu ti senti come se avessi detto tutto quello che di intelligente e divertente ci fosse da dire. Quindi adesso hai bisogno di un po' di relax per mettere il ghiaccio sull’ugola e sul cervello!

6. Gemelli

Sei sexy ma dal brutto carattere: questa settimana andrà così e la cosa vi renderà ancora più sexy ma anche ancora più insopportabili… Soprattutto agli occhi di chi non ha nessuna intenzione di togliervi nemmeno le scarpe, Gemellini!

5. Pesci

Voi Pesci invece, al contrario dei Gemelli, sarete dei sensibiloni pronti a scoppiare in lacrime anche solo se qualcuno dovesse farvi notare che avete il rossetto sbavato… Ma, di sicuro, se il vostro rossetto fosse sbavato la colpa sarebbe solo dei troppo baci dati!

4.Bilancia

Sei tutto ordini intransigenti e sguardi di fuoco come Ibra a Sanremo e il Saturno rigoroso che c'è in te gongola! Ma, grazie ad una Venere sempre all'erta e a Marte che ti riscalda, ovviamente ogni audacia è sempre espressa con classe, praticamente come James Bond nelle scende hot.

3. Capricorno

Sei finalmente sereno come chi ha fatto il suo dovere fino in fondo, senza lamentarsi e senza tirarsi indietro dinanzi ad alcuna difficoltà e adesso si merita la beata pace di ricompensa costellata di vizi e persino di baci. Non ti fai mancare proprio niente!

2. Scorpione

Sei davvero un fico pazzesco e, mi raccomando, che nessuno osi mettere in dubbio le tue doti amatorie perché la prendi come una sfida personale (e si sa che le sfide ti piacciono) e ti prepari a conquistare anche in zona rossa, con la mascherina e senza nemmeno un bar di appoggio!

1. Cancro

Con un sesto senso da fare invidia a una medium navigata, e contemporaneamente con degli occhi dolci da poter essere scritturata per la campagna di raccoglimento fonti del WWF, affronti questa settimana con la serenità di chi non si deve certo preoccupare di quello che può accadere, perché già sa che cosa frulla nella testolina di tutti quelli che lo circondano. O almeno così potrai farci credere!