La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 21 al 27 di giugno non presenterà grandi stravolgimenti dal punto di vista astrologico: Venere resta dolce nel segno del Cancro, Marte resta particolarmente focoso nel segno di fuoco del Leone e ci attendiamo una Luna piena per la sera del 24 giugno tra Cancro e Capricorno che stuzzica il cuore di due burberoni come Ariete e Capricorno. appunto mentre, per fortuna, possiamo tirare un sospiro di sollievo con Mercurio che torna in moto diretto senza perdere la creatività del segno dei gemelli.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 21 – 27 giugno 2021

La bella notizia dalle stelle, per fortuna, è che finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo perché il pianeta del pensiero e del dialogo, Mercurio, torna a muoversi in moto diretto (quindi smette di essere retrogrado) senza però perdere la creatività del segno dei Gemelli. Vergine, pesci e Sagittario, noti chiacchieroni, possono ritenersi al sicuro da gaffes e figuracce ma soprattutto tornare in possesso della loro capacità logica e di pensiero creativo.

12. Acquario

Il massimo della verve prevista per questa settimana caro mio sarà una tisana con i biscotti dietetici bevuta non più tardi delle 10 e mezza di sera davanti ad un talk show politico senza nemmeno il brivido di una rissa. Sono temporaneamente sospesi i bei tempi andati nei quali eri il re delle feste!

11. Capricorno

Sembra che i pianeti ce la mettono davvero tutta per farti saltare i nervi o, ancora meglio, per farti tirare fuori tutto quello che pensi e provi un po' come fa il bicarbonato quando hai mangiato pesante. La noia del "va tutto bene" non ti sfiorerà nemmeno in questi giorni.

10. Toro

Ti infastidisce tutto, soprattutto che ti chiede se sei infastidito! Diciamo che se c'è da trovare un modo per addolcire quel broncetto che ti si è piazzato sulla faccia preferisci pensarci da solo per essere sicuro di non sbagliare anche perché non avresti assolutamente la diplomazia necessaria per ringraziare qualcuno che ci ha provato ma è molto lontano dall'aver migliorato la situazione.

9. Bilancia

Darai libero sfogo a tutto quel bagaglio di parolacce, lamentele, opinioni sconvenienti e dichiarazioni poco diplomatiche che da troppo tempo accumuli nel fondo del tuo cuoricino come gli scontrini nel portafoglio. Ecco: proprio come quando devi ripulire il portafoglio perché ti tocca andare dal commercialista, allo stesso modo, grazie alla Luna piena del 24, anche tu ti troverai a fare i conti con la parte meno gentile di te.

8. Scorpione

Il bello è che avrai ancora voglia di coccole Scorpionaccio ma il brutto è che cambierai idea ogni cinque minuti riguardo a con chi condividerle. Anzi, qualche volta, cambierai idea anche a coccole in corso… In tutti i casi per farti felice è assolutamente sconsigliato proporti una serata di sesso, droga e rock'n'roll. Tu sei più da pizza, film e divano.

7. Ariete

Sexy senza sentimentalismi, Ariete: direi la situazione perfetta per approcciare finalmente come si deve questa estate 2021! Aspettati, con la Luna piena del 24 giugno, di ululare non soltanto alla Luna ma davanti a chiunque solletichi le tue fantasie sessuali.

6. Gemelli

Con Mercurio che torna in moto diretto puoi ritenerti al sicuro dalle figuracce e dalle gaffes! Certo, come sempre, fossi in te non esagererei con le chiacchiere che sgorgano senza controllo come la birra dalla spina dopo le 18 di venerdì sera. Un'occhiatina allo sguardo eloquente del tuo interlocutore qualche volta buttala, ok??

5. Vergine

Ti senti un po' come la moglie di Joe Biden al G7 quando si mette il blazer nero elegante ma con la scritta LOVE sulla schiena: hai davvero bisogno di far capire a tutti che la Vergine fredda e calcolatrice è stata temporaneamente sollevata dall'incarico fino a data da destinarsi e per adesso hai voglia di goderti tutto l'amore che riesci a raccattare!

4. Leone

Sexy ma con retrogusto dolcissimo: un po' come uno skater ricoperto di tatuaggi e vestito di pelle nera anche ad agosto che però come hobby ha il ricamo all'uncinetto e il babysitteraggio. Marte ti vuole ruggente ma quel cuoricino romantico non ha nessuna intenzione di restare imbavagliato in cantina.

3. Sagittario

Ti senti proprio come Orietta Berti che viene ufficialmente dichiarata la regina indiscussa dell'estate italiana. Anche tu non vedi l'ora di sculettare in paillettes in mezzo a dei figaccioni come Fedez e Achille Lauro! Nulla sarà troppo appariscente per essere indossato questa settimana. Sobrietà non ti conosco.

2. Pesci

Hai come l'impressione che nel tuo cervello sia arrivato il tecnico della manutenzione e quindi, quanto meno, riprende a funzionare. Poi, prima che le macchine ritornino a produrre grandi pensieri intellettuali ci vorrà del tempo, nel frattempo sarai però un amante perfetto con un bagaglio di frasi sdolcinate che ti potrebbero permettere di sopravvivere senza l'aiuto di Mercurio ancora per una decina d'anni.

1. Cancro

Non hai nessuna intenzione di scendere dal primo posto della classifica dei segni più fortunati per la settimana anche perché con quei baci mozzafiato che dai e quegli occhioni languidi qualsiasi competitor se la vedrebbe durissima. Sei ufficialmente il baciatore più ambito di tutto lo zodiaco.