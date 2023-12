La classifica dei cento piatti più apprezzati al mondo: pizza napoletana quarta La classifica dei 100 cibi più apprezzati al mondo non vede nessun piatto italiano sul podio. In testa Picanha, una tagliata di carne brasiliana, seguita dal pane malese Roti Canai e dal Phat Kaphrao thailandese.

L’Italia si è piazzata in vetta alla classifica delle 100 migliori cucine al mondo stilata da TasteAtlas per il 2023 grazie a ben 13 piatti tra i cento più apprezzati sul pianeta ma al primo posto di questa speciale classifica di gradimento da parte dei turisti non c’è un piatto italiano. La graduatoria stilata in base a circa 400mila valutazioni di piatti fatte dai turisti a livello mondiale, infatti, incorona come piatto più apprezzato per il 2023 la Picanha, una tagliata di carne brasiliana, che ha ottenuto una valutazione di 4.75 punti. Sul podio seguono a stretta distanza il pane malese Roti Canai e il Phat Kaphrao thailandese. Primo patto italiano nella classifica dei cento piatti più apprezzati al mondo è la pizza napoletana, solo quarta.

I tre piatti più apprezzati al mondo: Picanha in testa

Il piatto più apprezzato per il 2023 è la Picanha, si tratta di carne di manzo tipica della cucina brasiliana e ingrediente principale del Churrasco, la tradizionale grigliata sudamericana. La Picanha è sia il nome del piatto che il nome del taglio utilizzato per prepararlo. La carne viene tagliata a fette che vengono generosamente cosparse di sale, quindi infilzate e cotte sulla brace. Al termine, la carne viene tagliata e vengono servite le fette esterne.

Roti canai

Il Roti canai, al secondo posto della classifica dei piatti più apprezzati per il 2023, è una focaccia tradizionale malese che si può trovare anche in altri paesi del sud-est asiatico, è fatta con pochi ingredienti, ovvero farina, acqua, sale e, tradizionalmente, burro chiarificato. L'impasto viene abilmente filato e allungato in uno strato sottile che viene poi piegato e modellato creando più strati. Il Roti canai viene tipicamente cotto su una piastra piatta fino a doratura, rivelando la sua consistenza friabile e il sapore burroso. Può essere cucinato in una gamma di varianti dolci o salate e servito con una varietà di ingredienti come carne, uova o formaggio.

Il Phat Kaphrao

Al terzo posto dei piatti più apprezzati il Phat Kaphrao, piatto nazionale thailandese che viene servito sia come cibo da strada sia nei ristoranti. Un piatto dal basso costo, dalla facilità di preparazione e dall'alto valore nutritivo. Consiste nella frittura al salto dell'ingrediente principale – di solito maiale, pollo o anche manzo – in un soffritto di aglio. Viene servito con salse vari e riso al vapore e, su richiesta, con uovo all'occhio di bue sul riso.

La pizza napoletana al quarto posto dei cibi più apprezzati

In testa ai cibi italiani più apprezzati al mondo c’è la pizza napoletana, quarta a livello assoluto con un punteggio di 4.70. Tra gli altri piatti nostrani apprezzati dai turisti nel mondo seguono le pappardelle al cinghiale, undicesime con 4.65 punti; Focaccia di Recco al 41esimo posto, Pesto alla genovese al 35esimo posto; Parmigiana alla napoletana al 51esimo posto; Tagliatelle al ragù alla bolognese al 54esimo posto; Linguine allo scoglio al 56esimo posto; Carbonara al 59esimo posto. Oltre la posizione sessanta Ragù alla bolognese, Lasagne alla bolognese, Risotto ai funghi porcini, Fritto misto e bistecca alla fiorentina.