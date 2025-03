video suggerito

La barca si schianta contro i pali a Venezia: morta Anna Rita Panebianco, manager del Caffè Florian "La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore" scrivono dal Caffè Florian di Venezia annunciando il tragico il decesso di Anna Rita Panebianco, la 56enne manager dello storico locale di Piazza San Marco vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in Laguna a Vanezia.

A cura di Antonio Palma

“La sua morte è stata come una pugnalata al cuore”, così dal Caffè Florian di Venezia hanno annunciato il decesso di Anna Rita Panebianco, la 56enne manager dello storico locale di Piazza San Marco vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in Laguna quando l’imbarcazione su cui stava viaggiando si è schiantata contro una briccola, uno dei pali che servono a delimitare l'area di navigazione nel capoluogo veneto.

“La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore. Ieri, 8 marzo, in maniera crudele e inaspettata, ci ha lasciato Anna Rita Panebianco, una collega e un’amica” scrivono dal locale sui canali social, aggiungendo: “Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna”.

La tragedia intorno alle 16.30 di sabato nella zona di Torcello. Anna Rita Panebianco stava viaggiando con altri due passeggeri sulla barca guidata da un’altra persona. Il violento impatto, mentre stavano percorrendo il tratto Ca’ Noghera-Torcello, ha scagliato tutti gli occupanti in acqua e non ha dato scampo alla 56enne di origine pugliese ma da tempo residente a Venezia.

La donna, ferita al capo, è stata soccorsa prima da altre barche di passaggio e poi dai Vigili del fuoco e dal Suem 118. Nonostante i tentavi di rianimazione, però è morta poco dopo. La notizia della morte della manager del Caffè Florin si è diffusa in tutta Venezia dove la donna era conosciuta. “Ci hai lasciato troppo presto. Persona speciale, il tuo sorriso era contagioso per tutti noi. La tua grazia donava personalità al tuo charme e alla tua professionalità” ha scritto un amico

Al momento ancora non è chiaro cosa sia accaduto, il natante è sotto sequestro e le indagini proseguono. Nelle prossime ore saranno ascoltati gli altri due i feriti, entrambi di 45 anni che sono stati trasportati all'ospedale Civile di Venezia e ricoverati per vari traumi, ma non sono in pericolo di vita.