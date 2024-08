video suggerito

La 15enne Naissa Torresan scomparsa a Treviso, l'appello: "Torna a casa, tutto si risolve" Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto, parla a Fanpage.it della scomparsa di Naissa Torresan. La 15enne si è allontanata dalla sua casa a Treviso il 4 agosto. Da più di una settimana non si hanno sue notizie. "La famiglia riferisce di aver avuto una piccola discussione. I genitori pensavano che, sbollito un po' il nervosismo, la ragazza sarebbe rientrata. Sono molto preoccupati", ha detto Ferrari.

A cura di Eleonora Panseri

Naissa Torresan, 15 anni

"La mamma di Naissa è stata in Questura questa mattina, devo ancora sentirla per capire se ha avuto altre notizie. Il secondo avvistamento è della giornata di lunedì 5 agosto, la segnalava a Jesolo insieme a un ragazzo".

A parlare a Fanpage.it è Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto, l'associazione che sta seguendo la scomparsa di Naissa Torresan. La 15enne, residente a Treviso, si è allontanata da casa domenica 4 agosto. Il giorno successivo è stata vista a Jesolo insieme a un altro giovane. Non il suo fidanzato, come hanno riferito alcune amiche e che è stato sentito giovedì 8 agosto in Questura.

Sui motivi dell'allontanamento Ferrari spiega: "La famiglia riferisce solo di aver avuto una piccola discussione. I genitori pensavano che, sbollito un po' il nervosismo, la ragazza sarebbe rientrata. Non avevano letto la situazione come un allontanamento di questo tipo".

Non è chiaro se sia stato il primo episodio di questo tipo: "Non so se è una sua modalità o se è la prima volta. – prosegue la presidente di Penelope Veneto – Ma i familiari sono molto preoccupati, sono passati tanti giorni. Lei sembra più grande ma ha solo 15 anni".

La ragazza è alta circa 172 centimetri e di corporatura normale, ha capelli castani chiaro, con meches bionde lunghi sino alle spalle e occhi azzurri. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloncini neri, canottiera grigia e scarpe Nike di colore bianco.

Chi dovesse avere informazioni o segnalare eventuali avvistamenti, è pregato di contattare le forze dell'ordine. "Trattandosi di minore, si può incorrere anche in conseguenze di tipo penale, che sia o meno volontaria la sua permanenza presso l'abitazione di persone maggiorenni. – spiega Ferrari – Si tratta di una ragazza per la cui scomparsa è stata fatta denuncia". Anche il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha lanciato un appello tramite la sua pagina social.

La Presidente ci tiene a concludere il discorso con un appello: "È importante che Naissa sappia che tutto è risolvibile. Tutto questo tam tam sui social e mediatico potrebbe farle avere remore nel tornare. Ma i genitori l'aspettano a braccia aperte, può rientrare a casa quando vuole".