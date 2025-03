Ketamina e MDMA nascosti in auto tra i pacchi di fusilli: due arresti a Bologna

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Sembravano innocui pacchi di pasta, invece era un carico di droga. La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato due cittadini italiani sorpresi a trasportare oltre due chili di ketamina nascosti all’interno di confezioni di fusilli. L’operazione, condotta dalla IV Sezione – Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile, si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona della Bolognina.

Le indagini sono scaturite da una serie di segnalazioni e approfondimenti investigativi sul mercato bolognese delle droghe sintetiche. Nella serata di sabato, gli agenti hanno intercettato e pedinato un’auto sospetta, fermandola in via Gobetti. A bordo del veicolo viaggiavano due uomini, entrambi residenti a Bologna, classe 1979 e 1980, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, reati contro il patrimonio e invasione di edifici.

Il primo controllo del veicolo non ha dato esito immediato. La ketamina, infatti, può presentarsi sotto diverse forme, tra cui cristalli bianchi o liquido trasparente, risultando inodore e insapore. Gli agenti hanno quindi approfondito l’ispezione, esaminando tutti i liquidi presenti nell’auto e, infine, le confezioni di pasta.

La scoperta è avvenuta quando gli investigatori hanno aperto alcuni pacchi di fusilli da un chilo, apparentemente intatti. Sotto uno strato superficiale di pasta, erano nascosti due involucri termosaldati contenenti la droga. Il successivo test effettuato dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica ha confermato la presenza di 2008,32 grammi di ketamina e 3,19 grammi di MDMA. Nel baule dell’auto è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento.

Una perquisizione domiciliare a carico di uno degli arrestati ha portato al sequestro di 13.000 euro in contanti. I due uomini sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantitativo, e trasferiti nel carcere della Dozza in attesa dell’udienza di convalida.

La ketamina, un anestetico utilizzato in ambito medico e veterinario, è oggi sempre più diffusa come droga d’abuso. Nota anche come “Vitamina K”, può causare effetti psicotropi pericolosi, tra cui dissociazione, allucinazioni e perdita di controllo motorio. Il suo utilizzo è inoltre associato ai cosiddetti “stupri chimici”, per la capacità di alterare lo stato di coscienza delle vittime. A Bologna, il mercato di questa sostanza non è particolarmente esteso, ma si registra un aumento dell’acquisto online, con prezzi che oscillano tra i 20 e i 55 euro al grammo.