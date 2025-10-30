Jessica Stappazzollo uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, domani l’autopsia e l’interrogatorio di Reis Pedroso

Si svolgerà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di garanzia di Douglas Reis Pedroso, il 41enne arrestato dopo il femminicidio della compagna Jessica Stappazzollo, 33enne di origini brasiliane. L'uomo è finito in manette dopo aver chiamato le forze dell'ordine intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì e aver parzialmente confessato il femminicidio commesso a Castelnuovo del Garda. L'interrogatorio si terrà nel carcere veronese di Montorio, dov'è detenuto da poco l'indagato.

Nello stesso giorno è in programma anche l'autopsia sulla 33enne accoltellata per accertare quale sia la data e l'orario effettivi della morte. Stappazzollo, infatti, non dava sue notizie a familiari e amici da sabato e chi indaga ritiene che la donna possa essere stata uccisa a coltellate proprio in quelle ore.

Al momento dell'arresto, dopo il ritrovamento del cadavere, Reis Pedroso non indossava il braccialetto elettronico che avrebbe invece dovuto portare dal maggio scorso dopo l'arresto, effettuato nel mese di aprile, per i maltrattamenti perpetrati nei confronti di Stappazzollo.

Il dispositivo elettronico manomesso non è ancora stato ritrovato. Sono in corso le indagini per capire dove sia stato occultato il braccialetto e come mai non sia scattato l'allarme quando il 41enne ora in manette se ne è liberato. Il secondo dispositivo dato in dotazione a Stappazzollo per segnalare un'eventuale vicinanza del compagno violento, invece, è stato ritrovato nel garage della madre della 33enne. Per questo motivo non sarebbe stata quindi segnalata alle forze dell'ordine la vicinanza tra il killer, che invece aveva il divieto di frequentare gli stessi luoghi della ex, e la vittima.

Oggi la Procura della Repubblica di Verona ha conferito al medico l'incarico per eseguire l'esame autoptico, all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma.