Femminicidio Jessica Stappazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico

Ancora non è stato trovato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare Douglas Reis Pedroso, il 41enne che ha ucciso a coltellate la compagna Jessica Custodia de Lima Stappazzollo a Castelnuovo del Garda. Il killer è in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

Jessica Stapazzollo e il killer Douglas Reis Pedroso

Si trova in carcere da ieri Douglas Reis Pedroso, l'uomo che intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì 28 ottobre ha chiamato i carabinieri a Castelnuovo del Garda dicendo di volersi togliere la vita dopo aver ucciso a coltellate la compagna, Jessica Custodia de Lima Stappazzollo, 33 anni. Il 41enne è stato arrestato poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine nell'abitazione del delitto. Reis Pedroso ha ammesso parzialmente il delitto, ma come apprende Fanpage.it da fonti investigative, bisognerà attendere l'udienza di convalida per avere la sua versione dei fatti.

L'uomo era già stato denunciato in passato dalla vittima, che aveva raccontato di maltrattamenti subiti in casa. Douglas Reis Pedroso era stato condannato per rifiuto di accertamento dello stato di ebrezza ed era stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti nei confronti di Stapazzollo dall'agosto 2024 all'aprile 2025. Il killer aveva a suo carico anche l'accusa di violenza sessuale perpetrata nel dicembre del 2024 nei confronti della sorella della 33enne accoltellata.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini nella giornata di ieri, l'uomo si era disfatto del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare dal maggio scorso dopo l'arresto per maltrattamenti avvenuto il 21 aprile. Il dispositivo, per il quale non sarebbe scattato alcun allarme, non è ancora stato ritrovato, come confermano fonti interne alle indagini a Fanpage.it.

Jessica Stappazzollo

La 33enne aveva in dotazione un altro rilevatore elettronico per far scattare l'allarme nel caso in cui Reis Pedroso si fosse trovato a meno di 500 metri da lei. L'oggetto consegnato alla vittima è stato trovato nel garage di casa della madre, mentre il braccialetto elettronico che il killer avrebbe dovuto indossare non è ancora nelle mani delle forze dell'ordine. Per il dispositivo non è scattato alcun allarme e a riguardo sono in corso indagini riservatissime.

Reis Pedroso potrebbe essere assistito, almeno nelle prime fasi dopo l'arresto, da un avvocato d'ufficio. Se sceglierà poi un legale di fiducia, non è ancora chiaro. Secondo quanto raccontato dai vicini di casa della donna, le liti e le urla erano all'ordine del giorno. Jessica aveva detto ad alcuni residenti del quartiere di voler andare via, ma di non sapere dove andare.

Nella serata di domani giovedì 30 ottobre si terrà davanti al municipio di Castelnuovo del Garda una cerimonia in ricordo della donna uccisa a coltellate. Lo conferma l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Sandrini, che sulle pagine social invita la popolazione a partecipare. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Verona conferirà l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame permetterà di stabilire l'ora del femminicidio, compiuto verosimilmente nella serata tra domenica e lunedì.