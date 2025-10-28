Uccide la compagna in casa a Castelnuovo del Garda, arrestato: “Numero smisurato di coltellate”

Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna a Castelnuovo del Garda nella loro abitazione. Il killer è stato arrestato poco l’arrivo delle forze dell’ordine mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Secondo quanto reso noto, l’uomo era stato già arrestato per maltrattamenti nei confronti della donna ed era a processo per violenza sessuale nei confronti della sorella della vittima.

Il killer Reis Pedroso Douglas

Un uomo ha ucciso la compagna in casa a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. La donna è stata assassinata a coltellate dal partner, Reis Pedroso Douglas, che è stato poi arrestato in poco tempo dalle forze dell'ordine. I carabinieri stanno procedendo con i rilievi. La vittima è Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, di origini brasiliane. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Secondo le prime informazioni, la donna di 33 anni è stata uccisa con un numero "imprecisato ma smisurato" di coltellate. La vittima era andata a vivere nell'appartamento del suo aggressore circa un anno e mezzo fa. Stando sempre alle prime informazioni, si tratterebbe di un appartamento di proprietà dell'uomo. La donna accoltellata aveva già chiamato i carabinieri in passato raccontando loro di maltrattamenti subiti in casa.

L'allarme lanciato intorno alla mezzanotte di ieri

A causa del clima violento in famiglia, la donna non godeva più dell'affidamento della figlia avuta dalla precedente relazione: l'ex partner, infatti, aveva chiesto che la figlia non vivesse più con la madre. Stando a una prima ricostruzione, il killer avrebbe chiamato per primo i carabinieri verso la mezzanotte di ieri, manifestando l'intenzione di togliersi la vita. Così sono partiti i primi accertamenti e alla fine è stato rinvenuto il cadavere all'interno dell'abitazione di Castelnuovo.

Il coltello usato per il delitto è stato rinvenuto all'interno della vettura di Reis Pedroso. L'uomo era già stato condannato per rifiuto di accertamento dello stato di ebrezza ed era stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti nei confronti della compagna dall'agosto 2024 all'aprile 2025. L'uomo aveva a suo carico anche l'accusa di violenza sessuale perpetrata nel dicembre del 2024 nei confronti della sorella di Strapazzollo.

L'uomo avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico

L'uomo era stato arrestato il 21 aprile scorso per un episodio di violenza ai danni della vittima di femminicidio: l'aveva trascinata a terra, trascinandola per i capelli sull'asfalto. Per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il 19 maggio aveva dovuto indossare il braccialetto elettronico. Alla donna era stato consegnato un apparato ricevitore. Al momento del fermo, l'uomo era sprovvisto del dispositivo e i carabinieri stano cercando il dispositivo. L'apparato dato in dotazione alla donna era stato nascosto nel garage dell'abitazione della madre a Ponti sul Mincio.

A Castelnuovo del Garda era stato aperto uno Sportello antiviolenza, proprio per venire incontro alle esigenze del territorio, ma poi è stato chiuso. "La nuova amministrazione ne ha fatto cessare l'attività" ha dichiarato l'ex sindaco Domenico Dal Cero. Dal Cero è ora consigliere comunale di minoranza. Lo Sportello antiviolenza era stato inaugurato nel novembre 2022.