Jessica esce e sparisce nel nulla, appello dei familiari per la 30enne scomparsa a Palermo Jessica Lo Cascio è uscita di casa domenica scorsa senza telefono né documenti, poi ha fatto perdere le sue tracce. Qualcuno dice di averla vista in stato di agitazione martedì quando l'ha notata in zona Vucciria a Palermo. La speranza della famiglia è quella di ritrovarla nel più breve tempo possibile prima che possa accaderle qualcosa.

A cura di Antonio Palma

Sono momenti di ansia e apprensione per familiari e amici di Jessica Lo Cascio, una trentenne palermitana scomparsa nel nulla da alcuni giorni dopo essere uscita senza telefono né documenti da casa sua nel capoluogo siciliano. Da giorni sui social si sussegono appelli pubblici da parte dei parenti e degli amici della giovane che, dopo averla cercata tra ospedali e altri posti noti, si sono rivolti ai cittadini per chiedere una mano nelle ricerche.

La ragazza è uscita di casa domenica scorsa quando ha incontrato alcuni amici e conoscenti in città, poi ha fatto perdere le sue tracce tanto che la famiglia, non riuscendo a comunicare con lei, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. L’ultimo avvistamento risale a martedì scorso quando qualcuno l’ha notata nella zona della Vucciria.

“Chiediamo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio, ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Sono stati chiamati tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari fosse lì ma ancora non abbiamo notizie” è il messaggio lanciato da alcune amiche della ragazza e rimbalzato sui social.

Secondo il racconto delle stesse amiche, la trentenne sarebbe uscita domenica sera dalla sua casa in zona Tribunale vagando poi durante la notte tra alcuni locali del centro storico di Palermo che conosceva e dove era nota. Poi di lei non si è saputo più nulla di certo. Qualcuno dice di averla vista in stato di agitazione martedì quando l’ha notata in zona Vucciria raccontando che aveva con sé delle buste piene di vestiti e si comportava in modo strano.

Un racconto che preoccupa i familiari anche perché la giovane pare che ultimamente avesse qualche problema e una situazione personale complessa. La speranza della famiglia è quella di ritrovarla nel più breve tempo possibile prima che possa accaderle qualcosa. “Jessi ritorna a casa qualsiasi cosa si risolverà ti aiuteremo non sei sola” scrivono gli amici sui social, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le forze dell’ordine.